Varning för fula fusket inför Black Friday

”När prisökningar blir större än tio procent, då är det något som skulle kunna vara suspekt”, säger Isabella Ahmadi, konsumentexpert på Prisjakt, till TT som berättar att Prisjakt granskat närmare tre miljoner priser under oktober och konstaterar att 13 procent av priserna i nätbutiker höjts med mer än 10 procent under månaden.

Det har hänt förr och händer ofta att butiker höjer sina priser inför rea-helger, men butiken är skyldiga att märka ut lägstapriser på dessa varor under senaste 30 dagarna.

Så vanligt är prisfusket hos nätbutiker

Detta framgår av prisinformationslagen, som uppdaterades 2022. Syftet är att motverka vilseledande marknadsföring.

När Konsumentverket granskade det i fjol framgick det att fyra av tio e-handelsföretag bröt mot lagen på det här området, skriver TT.

Men det nätbutikerna gör nu bryter inte mot bestämmelserna, men kunderna blir ändå förda bakom ljuset.

I och med att nätbutikerna höjer priserna redan i oktober blir lägsta priset högre under de senaste 30 dagarna. Black Friday är först i slutet av november.

Inget lagbrott men kunderna blir lurade

Isabella Ahmadi på Prisjakt slår nu larm om en ny prissättningstrend där e-handlarna satt i system att lura kunder genom att höja priserna långt innan den stora rean börjar.

Maria Wiezell, konsumentexpert på oberoende Sveriges konsumenter, konstaterar att prisinformationslagen fungerat dåligt, och hon berättar att många handlare inte ens skriver ut vad lägstapriset varit.

Prisfusket som nu avslöjas märks mest, enligt TT, på kläder och elektronikprylar och tipset till kunder är att jämföra priser i god tid innan Black Friday för att inte bli lurad.

