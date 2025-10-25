Dagens PS
USA-inflationen skräller: ”Investerarna inte besvikna”

USA
Den amerikanska inflationen överraskar positivt. (Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

USA:s inflation överraskar och var lägre än väntat, den jämförs nu med ”en oas som släcker törsten hos en trött ökenresenär”.

Både det amerikanska konsumentprisindexet, KPI, och inflationstakten på årsbasis i september är glädjande siffror för investerarna.

KPI ökar med 0,3 procent under månaden medan den årliga inflationstakten var 3 procent, berättar CNBC.

Exklusive livsmedel och energi visade kärn-KPI en månatlig ökning med 0,2 % och en årstakt också på 3 %, vilket var lägre än prognosen”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.

Det har blivit billigare att leva i USA

Egentligen har USA:s regering stängt av all makropresentation under nedstängningen av statsapparaten, men nu släppte den amerikanska statistikbyrån Bureau of Labor Statistics KPI-statistiken specifikt då socialförsäkringsmyndigheten behöver uppgifterna för att kunna göra levnadskostnadsjusteringar, framgår det.

Statistiken som nu kommit in över inflationen visar i klartext att priserna som amerikanarna betalar för en mängd olika varor och tjänster steg mindre än väntat.

Prognosen är att Fed sänker räntan

Inflationsrapporten från Bureau of Labor Statistics ”håller dörren vidöppen för ytterligare en räntesänkning nästa vecka”, skriver CNBC in för den amerikanska centralbanken Feds penningpolitiska möte i slutet av vecka.

”Liksom en oas som släcker törsten hos en trött ökenresenär, erbjöd dagens KPI-siffra investerare den första informationsbiten från den karga ödemark av statlig data som har funnits sedan nedstängningen började den 1 oktober”, skriver John Kerschner, global chef för värdepapperiserade produkter på Janus Henderson, som citeras i artikeln.

“Investerarna blev inte besvikna”

”Investerarna blev inte besvikna. Inflationen blev svagare än väntat, vilket ledde till en ljummen uppgång på obligationsmarknaden och säkerställde att Fed kommer att sänka räntorna vid nästa veckas möte i Open Market Committee”, fortsätter han.

Störst ökning i den aktuella inflationsrapporten märks av bensinpriserna, som steg med 4,1 procent i september.

I övrigt visar rapporten på ett ganska dämpat inflationstryck. På årsbasis ökar energipriserna i USA med 2,8 procent och livsmedelspriserna med 3,1 procent.

EkonomiFedinflationpriserRäntorUSA
