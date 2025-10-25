USA:s inflation överraskar och var lägre än väntat, den jämförs nu med ”en oas som släcker törsten hos en trött ökenresenär”.
USA-inflationen skräller: ”Investerarna inte besvikna”
Mest läst i kategorin
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
Börsen: "Små bubblor men inga hot"
Små ”bubblor” överallt, men inga som på allvar hotar aktiemarknaden. Det säger amerikanska analytiker som samtidigt erkänner riskerna. Från AI till krypto, från guld till köttalternativ, från nedstängning till tullar. Överallt finns små ”bubblor” på marknaden, men inga som på allvar hotar aktiemarknaden, menar Yahoo Finance med örat mot marken i USA. ”Kalla det en …
”Fake Reagan” får Trump att avbryta handelssamtal med Kanada
Donald Trump har avbrutit alla handelssamtal med Kanada efter att den kanadensiska provinsen Ontario publicerat en reklamfilm som använder Ronald Reagans röst för att kritisera Trumps tullpolitik. Sedan Donald Trump tillträdde som USA:s president i början av året har relationerna med grannlandet Kanada havererat. Tullar och Trumps hot att göra Kanada till USA:s 51:a delstat …
Oron stor för att USA:s centralbank Fed famlar i blindo
Före detta kommissionär vid den amerikanska myndigheten Bureau of Labor Statistics varnar för att centralbanken Fed står utan viktig statistik inför räntemötet. Erica Groshen, ekonom och tidigare kommissionär vid Bureau of Labor Statistics, ser med oro på att Federal Reserve inte har tillgång till viktiga ekonomiska siffror som exempelvis den månatliga sysselsättningsrapporten inför det penningpolitiska …
Belgien fruktar Ryssland - vågar inte använda frysta tillgångar
Ett toppmöte, elva frågor och 27 länder. På torsdagen inleds EU-toppmötet i Bryssel med ett ovanligt fullspäckat schema. Med allt ifrån frysta ryska tillgångar till sociala medier. Här är ämnena som kommer att behandlas i Bryssel. På torsdagen samlas EU-ledarna i Bryssel. Men dagordningen på toppmötet är tyngre än vanligt. Som väntat står klimatmål och …
Både det amerikanska konsumentprisindexet, KPI, och inflationstakten på årsbasis i september är glädjande siffror för investerarna.
KPI ökar med 0,3 procent under månaden medan den årliga inflationstakten var 3 procent, berättar CNBC.
”Exklusive livsmedel och energi visade kärn-KPI en månatlig ökning med 0,2 % och en årstakt också på 3 %, vilket var lägre än prognosen”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.
Det har blivit billigare att leva i USA
Egentligen har USA:s regering stängt av all makropresentation under nedstängningen av statsapparaten, men nu släppte den amerikanska statistikbyrån Bureau of Labor Statistics KPI-statistiken specifikt då socialförsäkringsmyndigheten behöver uppgifterna för att kunna göra levnadskostnadsjusteringar, framgår det.
Läs mer om det: Investerare shoppar loss i blindo – ingen statistik från USA DagensPS
Statistiken som nu kommit in över inflationen visar i klartext att priserna som amerikanarna betalar för en mängd olika varor och tjänster steg mindre än väntat.
Senaste nytt
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Prognosen är att Fed sänker räntan
Inflationsrapporten från Bureau of Labor Statistics ”håller dörren vidöppen för ytterligare en räntesänkning nästa vecka”, skriver CNBC in för den amerikanska centralbanken Feds penningpolitiska möte i slutet av vecka.
”Liksom en oas som släcker törsten hos en trött ökenresenär, erbjöd dagens KPI-siffra investerare den första informationsbiten från den karga ödemark av statlig data som har funnits sedan nedstängningen började den 1 oktober”, skriver John Kerschner, global chef för värdepapperiserade produkter på Janus Henderson, som citeras i artikeln.
“Investerarna blev inte besvikna”
”Investerarna blev inte besvikna. Inflationen blev svagare än väntat, vilket ledde till en ljummen uppgång på obligationsmarknaden och säkerställde att Fed kommer att sänka räntorna vid nästa veckas möte i Open Market Committee”, fortsätter han.
Störst ökning i den aktuella inflationsrapporten märks av bensinpriserna, som steg med 4,1 procent i september.
I övrigt visar rapporten på ett ganska dämpat inflationstryck. På årsbasis ökar energipriserna i USA med 2,8 procent och livsmedelspriserna med 3,1 procent.
Läs också: Oron stor för att USA:s centralbank Fed famlar i blindo DagensPS
Se klippet: USA:s skuld växer i rekordfart: “Ett högt spel” Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
pris och lågt förmånsvärde. Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt
Senaste nytt
Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"
Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj. Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför …
Gammal taktik används för att slippa smäll om AI kraschar
Samma typ av strategi som hjälpte investerare att inte dras med ner när IT-bubblan sprack används nu för att parera vid en eventuell AI-bubbla. Tjurmarknaden på börsen i spåren av AI-boomen har fått många att varna för en bubbla med den nya tekniken. Börsvärderingarna har skjutit i höjden och rekorden avlöser varandra på Wall Streets …
Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder
Hjärnan drar bara 17 watt – ändå klarar den saker som världens största superdatorer fortfarande kämpar med. I veckans podcast AI+ pratar Katarina Gospic och Viggo Cavling om hjärnans otroliga effektivitet, AI:s växande energihunger och varför det ibland är bättre att tänka biologiskt än tekniskt. Dessutom: en AI-konferens i Kroatien, ett nytt miljardbolag som gör …
Trump till Nordkoreas Kim: Hör av dig – vi kan ses
USA:s president Donald Trump är i Asien och tycker att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un kan höra av sig, så att de kan träffas. Donald Trump säger enligt Bloomberg att han är ”öppen för det” och att det gärna får basuneras ut. Presidenten påbörjade Asienresan sent under fredagskvällen, lokal tid. Under vistelsen ska han träffa Kinas …
USA-inflationen skräller: ”Investerarna inte besvikna”
USA:s inflation överraskar och var lägre än väntat, den jämförs nu med ”en oas som släcker törsten hos en trött ökenresenär”. Både det amerikanska konsumentprisindexet, KPI, och inflationstakten på årsbasis i september är glädjande siffror för investerarna. KPI ökar med 0,3 procent under månaden medan den årliga inflationstakten var 3 procent, berättar CNBC. ”Exklusive livsmedel …