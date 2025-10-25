USA-inflationen skräller: ”Investerarna inte besvikna”

Både det amerikanska konsumentprisindexet, KPI, och inflationstakten på årsbasis i september är glädjande siffror för investerarna.

KPI ökar med 0,3 procent under månaden medan den årliga inflationstakten var 3 procent, berättar CNBC.

”Exklusive livsmedel och energi visade kärn-KPI en månatlig ökning med 0,2 % och en årstakt också på 3 %, vilket var lägre än prognosen”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.

Det har blivit billigare att leva i USA

Egentligen har USA:s regering stängt av all makropresentation under nedstängningen av statsapparaten, men nu släppte den amerikanska statistikbyrån Bureau of Labor Statistics KPI-statistiken specifikt då socialförsäkringsmyndigheten behöver uppgifterna för att kunna göra levnadskostnadsjusteringar, framgår det.

Läs mer om det: Investerare shoppar loss i blindo – ingen statistik från USA DagensPS

Statistiken som nu kommit in över inflationen visar i klartext att priserna som amerikanarna betalar för en mängd olika varor och tjänster steg mindre än väntat.