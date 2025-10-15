Dagens PS
Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Dagensps.se
Börs & Finans

LVMH rusar på Parisbörsen – vändpunkt för börsjätten?

Den franska börsjätten LVMH - Europas högst värderade bolag - med bland annat champagnemärket Moet i portföljen rusar på börsen i Paris.
Den franska börsjätten LVMH - Europas högst värderade bolag - med bland annat champagnemärket Moet i portföljen rusar på börsen i Paris. (Foto: Lise Åserud/TT/NTB)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Franska lyxkonglomeratet LVMH – Europas högst värderade bolag – stiger kraftigt på Parisbörsen under tisdagen efter att ha rapporterat sin första försäljningstillväxt på över ett år.

Aktien rusar omkring 14 procent vilket enligt Reuters är bolagets största enskilda uppgång på nästan två år.

Kinesisk återhämtning och förbättrade trender

Efter flera svaga kvartal visade LVMH för tredje kvartalet en organisk försäljningsökning på 1 procent, tack vare ökad efterfrågan i Kina rapporterar bland annat Financial Times.

Den viktiga mode- och läderdivisionen – som inkluderar varumärken som Louis Vuitton och Dior – minskade med 2 procent, men det markerar ändå en klar förbättring jämfört med föregående kvartals tapp på 9 procent.

Detaljhandelssegmenten, särskilt Sephora, visade starka siffror, medan parfym- och kosmetikdivisionen också bidrog positivt.

LVMH är Europas högts värderade bolag

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) är i dag Europas högst värderade börsbolag, och värderas till omkring 420 miljarder euro – motsvarande över 5 000 miljarder kronor.

Koncernen äger över 75 prestigemärken inom mode, vin, smycken och kosmetik, bland annat Louis Vuitton, Dior, Moet, Bulgari, TAG Heuer och Hennessy.

LVMH:s kraftiga kurslyft har dragit med sig hela lyxsegmentet.

Inte så lyxigt – LVMH backar i osäkra tider

Geopolitisk turbulens och tullkrig är inte goda nyheter för lyxbolaget LVMH som redovisar sämre tillväxt under det första kvartalet.

Konkurrenter som Hermès, Kering, Moncler och Richemont noterade uppgångar mellan 5 och 7 procent enligt Reuters.

Dessutom stiger det franska storbolagsindexet CAC 40, och europeiska aktiemarknader fick extra draghjälp från nyheterna.

Trots fortsatt valutapress och global osäkerhet ser många analytiker i sina första kommentarer som dagens rapportering som en möjlig vändpunkt för lyxindustrin.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

