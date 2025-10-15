LVMH rusar på Parisbörsen – vändpunkt för börsjätten?

Aktien rusar omkring 14 procent vilket enligt Reuters är bolagets största enskilda uppgång på nästan två år.

Läs även: Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning – Dagens PS

Kinesisk återhämtning och förbättrade trender

Efter flera svaga kvartal visade LVMH för tredje kvartalet en organisk försäljningsökning på 1 procent, tack vare ökad efterfrågan i Kina rapporterar bland annat Financial Times.

Den viktiga mode- och läderdivisionen – som inkluderar varumärken som Louis Vuitton och Dior – minskade med 2 procent, men det markerar ändå en klar förbättring jämfört med föregående kvartals tapp på 9 procent.

Detaljhandelssegmenten, särskilt Sephora, visade starka siffror, medan parfym- och kosmetikdivisionen också bidrog positivt.