Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning

I sitt vd-ord lyfter han fram den stora kassan som Ericsson (börskurs Ericsson) nu sitter på och skriver att det “öppnar för ökad återföring till aktieägarna”.

Läs även: Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte – Dagens PS

Ekholm nöjd med marginalen

Men en vinst på 27 miljarder (justerat bruttoresultat) för det tredje kvartalet så slog Ericsson marknadens förväntningar med ett par hundra miljoner enligt en sammanställning från Placera.

Omsättning och intäkterna var i nivå med vad experterna prognostiserats men tack vare en god marginal så ökar vinst och resultat.

“Under tredje kvartalet nådde marginalerna upp till en ny långsiktigt hållbar nivå efter starka operativa förbättringar de senaste åren”, skriver Börje Ekholm nöjt i rapporten.

Försäljningen inom Cloud Software and Services ökade med 9 procent, driven av stark tillväxt inom kärnnät, beskriver han.