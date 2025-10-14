Ericssons vd Börje Ekholm har anledning att vara nöjd med det tredje kvartalet för telekomjätten. Högre vinst och mindre intäktstapp än väntat.
Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning
I sitt vd-ord lyfter han fram den stora kassan som Ericsson (börskurs Ericsson) nu sitter på och skriver att det “öppnar för ökad återföring till aktieägarna”.
Läs även: Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte – Dagens PS
Ekholm nöjd med marginalen
Men en vinst på 27 miljarder (justerat bruttoresultat) för det tredje kvartalet så slog Ericsson marknadens förväntningar med ett par hundra miljoner enligt en sammanställning från Placera.
Omsättning och intäkterna var i nivå med vad experterna prognostiserats men tack vare en god marginal så ökar vinst och resultat.
“Under tredje kvartalet nådde marginalerna upp till en ny långsiktigt hållbar nivå efter starka operativa förbättringar de senaste åren”, skriver Börje Ekholm nöjt i rapporten.
Försäljningen inom Cloud Software and Services ökade med 9 procent, driven av stark tillväxt inom kärnnät, beskriver han.
Upp till styrelsen
Ericsson har gått svagt på börsen i år. Minus 13 procent sedan årsskiftet.
Men kanske kan siffrorna i dagens rapport och det faktum att Börje Ekholm gläntar på dörren för eventuellt ökad utdelning som en möjlighet få fart på kursen.
“Stabilt kontinuerligt kassaflöde och försäljningen av iconectiv bidrog till en stark nettokassa för tredje kvartalet, vilket lämnar utrymme för ökad återföring till aktieägarna”, skriver Ekholm och fortsätter;
“Styrelsens rekommendation avseende skalan och formen för återföringen kommer att ingå i rapporten för fjärde kvartalet för beslut av årsstämman.”
Återköp av egna aktier skulle kunna vara ett annat alternativ som styrelsen överväger utöver utdelning gällande den nästan 52 miljarder kronor starka kassan.
Läs även: Ericssons vd hoppfull trots vikande försäljning – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
