Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning

Ericssons vd Börje Ekholm har anledning att vara nöjd med det tredje kvartalet.
Ericssons vd Börje Ekholm har anledning att vara nöjd med det tredje kvartalet. (Foto: Oscar Olsson/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Ericssons vd Börje Ekholm har anledning att vara nöjd med det tredje kvartalet för telekomjätten. Högre vinst och mindre intäktstapp än väntat.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I sitt vd-ord lyfter han fram den stora kassan som Ericsson (börskurs Ericsson) nu sitter på och skriver att det “öppnar för ökad återföring till aktieägarna”.

Läs även: Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte – Dagens PS

Ekholm nöjd med marginalen

Men en vinst på 27 miljarder (justerat bruttoresultat) för det tredje kvartalet så slog Ericsson marknadens förväntningar med ett par hundra miljoner enligt en sammanställning från Placera.

Omsättning och intäkterna var i nivå med vad experterna prognostiserats men tack vare en god marginal så ökar vinst och resultat.

Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: “Otroligt billiga”

”En stor del av börsen är fortfarande lågt värderad. Många bolag är otroligt billiga”.

“Under tredje kvartalet nådde marginalerna upp till en ny långsiktigt hållbar nivå efter starka operativa förbättringar de senaste åren”, skriver Börje Ekholm nöjt i rapporten.

Försäljningen inom Cloud Software and Services ökade med 9 procent, driven av stark tillväxt inom kärnnät, beskriver han.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Upp till styrelsen

ANNONS

Ericsson har gått svagt på börsen i år. Minus 13 procent sedan årsskiftet.

Men kanske kan siffrorna i dagens rapport och det faktum att Börje Ekholm gläntar på dörren för eventuellt ökad utdelning som en möjlighet få fart på kursen.

“Stabilt kontinuerligt kassaflöde och försäljningen av iconectiv bidrog till en stark nettokassa för tredje kvartalet, vilket lämnar utrymme för ökad återföring till aktieägarna”, skriver Ekholm och fortsätter;

“Styrelsens rekommendation avseende skalan och formen för återföringen kommer att ingå i rapporten för fjärde kvartalet för beslut av årsstämman.”

Återköp av egna aktier skulle kunna vara ett annat alternativ som styrelsen överväger utöver utdelning gällande den nästan 52 miljarder kronor starka kassan.

Läs även: Ericssons vd hoppfull trots vikande försäljning – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Börje EkholmEricssonStockholmsbörsenSverigeUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Nu kommer vi behöva berätta vad vi har i lön för allt fler.
Spela klippet
Privatekonomi

Därför kommer EU tvinga dig berätta om din lön

14 okt. 2025
ANNONS
ANNONS