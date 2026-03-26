Finansmannen Ian Lundin riskerar tio års fängelse, medan hans tidigare vd i Lundin Oil, Alex Schneiter, riskerar sex år. Dessutom yrkas ett tioårigt näringsförbud för båda.
Lundin Oil: Finansmannen riskerar 10 års fängelse
Det blev knäpptyst i sal 34 på Stockholms tingsrätt när åklagare Henrik Attorps på torsdagen lade fram sina slutyrkanden. Utöver yrkandena önskar åklagaren se de båda häktade med hänsyn till flyktrisk. Han menar att de båda männen har medel att fly lagens långa arm och dessutom redan befinner sig utomlands, vilket kan försvåra eventuella framtida processer eller insatser.
Militära offensiver mot civilbefolkningen
Dagens PS har följt Lundinmålet sedan långt före rättegångens inledning hösten 2023, som är den längsta rättegången i svensk historia.
Åtalet handlar om åren 1999–2003, då Lundin Oil prospekterade efter olja i det som i dag är Sydsudan, mitt under ett pågående inbördeskrig. Åklagarsidan menar att bolaget, genom avtal med regimen, i praktiken möjliggjorde militära offensiver mot civilbefolkningen i området.
Rättegången har 32 målsäganden, inklusive överlevande från det krigsdrabbade området, och har involverat hundratals vittnen.
Attorps betonade i slutpläderingen att Ian Lundin som kontrollerande ägare och styrelseordförande har haft ett tyngre ansvar än Alex Schneiter i rollen som vd, vilket motiverar den längre strafftiden. Båda nekar till brott.
De stora börsfrågorna
För den som äger aktier i Orrön Energy, det bolag som numera är resten av Lundin Energy efter försäljningen av olja och gas till norska Aker BP 2022, är utgången långt ifrån likgiltig.
Vid en fällande dom yrkar åklagaren på att bolaget ska betala en företagsbot på 3 miljoner kronor, plus ett förverkande på nära 2,38 miljarder kronor motsvarande vinsten från försäljningen av sudanesiska tillgångar år 2003.
Det är en höjning från det ursprungliga yrkandet från november 2021, som låg på 1,39 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Orrön Energy den 29 augusti 2023, alltså inför rättegångens start.
Vänder det åt andra hållet och det blir friande dom, förbereder sig bolaget för att stämma staten på uppemot en miljard kronor i rättegångskostnader. Orrön-aktien har stigit runt 70 procent under det senaste året, men rättsosäkerheten har hållit tillbaka institutionella ägare.
Målet beräknas avgöras i slutet av 2026 och vi fortsätter bevaka utvecklingen.
På samma tema: Intellego: Åtal skjuts upp då myndighet behöver mer tid
Missa inte: Polisens insatsstyrka stormade ryssvänliga Sundsvallsbolaget