Lundin Oil: Finansmannen riskerar 10 års fängelse

Militära offensiver mot civilbefolkningen

Dagens PS har följt Lundinmålet sedan långt före rättegångens inledning hösten 2023, som är den längsta rättegången i svensk historia.

Åtalet handlar om åren 1999–2003, då Lundin Oil prospekterade efter olja i det som i dag är Sydsudan, mitt under ett pågående inbördeskrig. Åklagarsidan menar att bolaget, genom avtal med regimen, i praktiken möjliggjorde militära offensiver mot civilbefolkningen i området.

Rättegången har 32 målsäganden, inklusive överlevande från det krigsdrabbade området, och har involverat hundratals vittnen.

Attorps betonade i slutpläderingen att Ian Lundin som kontrollerande ägare och styrelseordförande har haft ett tyngre ansvar än Alex Schneiter i rollen som vd, vilket motiverar den längre strafftiden. Båda nekar till brott.