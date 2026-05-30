Lista: 23 robotikaktier analytikerna tror mest på just nu

Börsen svänger snabbt – se på ABB

Focus Moneys lista är ett bra underlag, men siffrorna åldras fort. ABB är det tydliga beviset: Vad som såg neutralt ut för sex veckor sedan är nu en av de starkaste händelserna på Stockholmsbörsen.

Bolaget redovisade i april 2026 en rekordhög orderingång på 11,3 miljarder dollar, upp 32 procent, med en EBITA-marginal på 23,5 procent, enligt bolagets Q1-rapport.

Analytikerna höjer nu riktkurserna på bred front, enligt Aktiespararna. Bolaget passerade nyligen Novo Nordisk som det nordiska bolaget med störst börsvärde.

Det är viktigt att notera att ABB:s robotikdivision såldes till SoftBanks Masayoshi Son hösten 2025, en transaktion Realtid beskrivit ingående med fokus på konsekvenserna för svenska småsparare.

Men bolagets exponering mot AI-driven elektrifiering och industriautomation driver i dag starkare tillväxt än marknaden räknat med.

PS analys

Intuitive Surgical har den bredaste analytikeruppbackningen bland renodlade robotikbolag, med en beräknad uppsida på 36 procent från nuvarande kurs. Bolaget dominerar minimalinvasiv kirurgi med Da Vinci-systemet och genererar återkommande intäkter från service och förbrukningsartiklar.

Stryker, konkurrenten inom ortopedisk robotkirurgi, har en uppsida på ungefär 17 procent. En cyberattack i mars 2026 gav tillfällig press på aktien, men förändrade inte grundbedömningen nämnvärt.

iShares Automation & Robotics ETF, förvaltar 5,3 miljarder dollar, cirka 48,8 miljarder kronor, med en årsavgift på 0,40 procent, enligt data från Black Rock per 29 maj 2026. Det är ett bra ETF-alternativ.

