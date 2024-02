"Leif GW-aktien" höjer utdelningen

Det var i en intervju med DI som Leif GW Persson förkunnade sina nya aktie-strategi, vilket Dagens PS då rapporterade om. Mer stabila bolag gärna med utdelning var huvudfokus mot tidigare mer onoterat i portföljen.

Stigit 230 procent på fem år

En aktie som passade väl in i den modellen är enligt författaren och kriminologen New Wave-grupp (börskurs New Wave). Torsten Janssons bolag verksam inom företagskläder, sportkläder samt heminredning och gåvor. Företaget har bland annat kända varumärken som Craft och Orrefors.

Aktien har stigit med nära 230 procent senaste fem åren men har en tuffare 12-månaders period bakom sig med en nedgång på omkring 20 procent.

För Leif GW Persson var dock ett viktigt skäl till att aktien fick plats i hans portfölj den “fina utdelningen”. Glädjande då att bolaget i samband med sin årsrapport för 2023 meddelar att den höjs till 3,50 kronor per aktie jämfört med 3,25 kronor i fjol.

Gladast för utdelningshöjningen ska dock föreningslivet i småländska bruksorten Kosta vara enligt vd och grundare Torsten Jansson. I en intervju med DI berättar han att det är dit som hans 160 miljoner friska utdelningskronor i huvudsak kommer att fördelas.

Kraftigt lägre vinst per aktie

Siffrorna i övrigt då? Nja både resultat, omsättning och vints per aktie sjönk. Särskilt det sistnämnda nyckeltalet skulle kunna få en långsiktig utdelningsjägare att få sin nattsömn störd då det föll med 59 procent mot förgående år. Från 6,73 kronor per aktie till 2,76 kronor istället.

ANNONS

Torsten Jansson skriver dock att vd-ordet att han är nöjd med året och ser optimistiskt framåt:

“Vi står starkt rustade för fortsatt lönsamtillväxt både genom såväl organisk tillväxt som geografisk tillväxt och även förvärv. Vi har en mycket bra organisation, bra produkter, ligger väl framme inom hållbarhet, varumärken som stärks för varje år och en mycket stark balansräkning.”

Han avslutar med att tacka både styrelse, anställda, återförsäljare och inte minst konsumenterna som köper New Waves produkter.

Läs mer:

Aktietips: köp New Wave trots dagens kursras

Kände miljonären “min största tabbe i livet”