Säljer London-villan för 3 miljarder

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

”Hamnar hos världens rikaste”

”Jag har hört rykten om att den är till salu”, säger en välkänd Londonmäklare inom lyxsegmentet, Trevor Abrahmsohn i Glentree, hos Dagens näringsliv.

”Den kommer att hamna hos någon av världens rikaste familjer”, spår han.

En annan mäklare, Andrew Langton som nyligen bistod i försäljningen av ”The Holme” i Regent’s Park som är en liknande fastighet, har också hört ryktet om försäljningen.

Båda mäklarna tror att Fredriksen kommer att få minst motsvarande 2,7 miljarder kronor vid en försäljning i dag. The Times värderar fastigheten till 3,4 miljarder kronor.

Fredriksen köpte fastigheten av den grekiske skeppsredaren Theodore Angelopoulos för nästan en halv miljard kronor 2001.

ANNONS

Tre år senare lade den ryske oligarken, då ägare till fotbollsklubben Chelsea, Roman Abramovitj ett bud motsvarande 1,2 miljarder kronor för fastigheten, men fick nobben av Fredriksen.

Vill komma undan skatt igen

Bakgrunden till John Fredriksens flytt är att komma undan skatt även fortsättningsvis.

Tills nu har regeln varit att utländska medborgare bosatta i Storbritannien bara behövt skatta för inkomster intjänade i Storbritannien.

Regeln var gynnsam för alla som tjänat sina pengar någon annanstans, bosatt sig i London och fortsatt tjäna pengar i bolag placerade i andra länder.

Vid nyår tog den brittiska regeringen bort den här gräddfilen, varpå tusentals förmögna lämnade Storbritannien i en ström liknande Egyptens gräshoppor.

Marknaden står still

Mäklarna är dock tveksamma till Fredriksens möjligheter, eftersom marknaden i dag är helt stilla när det gäller de mest exklusiva fastigheterna.

Den viktigaste orsaken är att ”rika norrmän som Fredriksen, grekiska redare och arabiska förmögna personer har lämnat London i massor”, påpekar Andrew Langton.

ANNONS

Eftersom ryssarna inte har tillgång till marknaden och kineserna inte är kända för den här typen av affärer, finns bara britter och amerikaner kvar, resonerar mäklaren, men även de vill helst komma undan skattekraven.

Därför är det inte säkert att John Fredriksen kan och vill genomföra en försäljning av The Old Rectory, skriver The Times, som konstaterar att flera förmögna valt att sitta kvar som ägare till fastigheter och själva flyttat utomlands, i avvaktan på ett skattesystem som återigen gör dem till ett frälse.

Nya miljarder till Norges rikaste. Dagens PS

Norrmännen samlar miljarder på hög. Realtid