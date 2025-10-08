Dagens PS
Kritik mot pensionsbolagens investeringar: "Missar en hel sektor"

Susanne Francke Rodau är kritisk till att inte fler pensionsbolag och andra institutioner satsar mer i den svenska medtech-sektorn.
Susanne Francke Rodau är kritisk till att inte fler pensionsbolag och andra institutioner satsar mer i den svenska medtech-sektorn. (Foto: Karl Gabor)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

“Trots att Sverige har världsledande forskning och många lovande bolag, får sektorn inte tillgång till samma långsiktiga kapital eller kompetensstöd.”

Den kritiken riktas mot pensionsbolag och andra svenska institutioner när det gäller engagemanget och framförallt investeringarna i svensk medtech-sektor.

“Inom medtech saknas detta engagemang”

“Svenska institutioner har spelat en avgörande roll i att bygga vårt starka tech-ekosystem – genom att bidra med kapital i alla skeden, från tidiga riskinvesteringar till tillväxtfaser, och genom att mobilisera nätverk av erfarna personer som kan stötta bolagen operativt och i styrelsearbete”, säger Susanna Francke Rodau vd på Segulah Medical (SMA), en svensk riskkapitalfond inriktad på medtech.

“Men inom medtech saknas detta engagemang, med några viktiga undantag”, fortsätter hon.

Utspelet görs tillsammans med grundaren av SMA, finansveteranen Gabriel Urwitz, samt Jan Andersson, ordförande SMA Vetenskapliga Råd, i ett debattinlägg hos Dagens Industri.

För Dagens PS utvecklar Susanna Francke Rodau, med över 20 års erfarenhet av medtech både i Sverige och internationellt, sitt resonemang om underinvesteringarna i sektorn.

En lönsam sektor

“Trots att Sverige har världsledande forskning och många lovande bolag, får sektorn inte tillgång till samma långsiktiga kapital eller kompetensstöd”, säger hon och konstaterar;

“Resultatet blir att innovationer stannar i labbet eller säljs utomlands, istället för att växa här hemma och skapa värde både för samhälle och sparare.”

För det låga intresset att investera i sektorn är inte bara en förlust för medtech-bolagen, utan även potentiellt för svenska pensionssparare.

“Medtech är en växande och lönsam sektor, med vinstmarginaler på 8–20 procent enligt internationella analyser”, förklarar SMA.s vd till Dagens PS.

“Genom att inte investera missar svenska institutioner inte bara god avkastning, utan också möjligheten att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler högkvalificerade arbetstillfällen inom forskning, teknik och produktion.”

Inte politikens ansvar

Vägen till ökade investeringar från pensionsjättarna och andra institutioner går dock inte via politiken tror Susanna Francke Rodau.

“Politiken kan skapa bättre förutsättningar, men det avgörande är att institutionerna själva börjar se medtech som en naturlig del av sin portfölj”, säger hon.

“Investeringar i medtech stärker svensk forskning, innovation och kvalificerade arbetstillfällen – och ger långsiktig avkastning till både samhälle och sparare.”

“Det behövs ett ökat fokus från institutionerna både på kapital samt kompetens. Många av utmaningarna inom hälso- och sjukvården kan lösas genom medtech-utveckling”, konstaterar hon avslutningsvis.

    Senaste nytt

