Kritik mot pensionsbolagens investeringar: "Missar en hel sektor"

Den kritiken riktas mot pensionsbolag och andra svenska institutioner när det gäller engagemanget och framförallt investeringarna i svensk medtech-sektor.

“Inom medtech saknas detta engagemang”

“Svenska institutioner har spelat en avgörande roll i att bygga vårt starka tech-ekosystem – genom att bidra med kapital i alla skeden, från tidiga riskinvesteringar till tillväxtfaser, och genom att mobilisera nätverk av erfarna personer som kan stötta bolagen operativt och i styrelsearbete”, säger Susanna Francke Rodau vd på Segulah Medical (SMA), en svensk riskkapitalfond inriktad på medtech.

“Men inom medtech saknas detta engagemang, med några viktiga undantag”, fortsätter hon.

Utspelet görs tillsammans med grundaren av SMA, finansveteranen Gabriel Urwitz, samt Jan Andersson, ordförande SMA Vetenskapliga Råd, i ett debattinlägg hos Dagens Industri.

För Dagens PS utvecklar Susanna Francke Rodau, med över 20 års erfarenhet av medtech både i Sverige och internationellt, sitt resonemang om underinvesteringarna i sektorn.