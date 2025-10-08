“Trots att Sverige har världsledande forskning och många lovande bolag, får sektorn inte tillgång till samma långsiktiga kapital eller kompetensstöd.”
Kritik mot pensionsbolagens investeringar: "Missar en hel sektor"
Den kritiken riktas mot pensionsbolag och andra svenska institutioner när det gäller engagemanget och framförallt investeringarna i svensk medtech-sektor.
Läs även: 149 000 pensionssparare berörs: Fonder försvann – fick du brevet? – Dagens PS
“Inom medtech saknas detta engagemang”
“Svenska institutioner har spelat en avgörande roll i att bygga vårt starka tech-ekosystem – genom att bidra med kapital i alla skeden, från tidiga riskinvesteringar till tillväxtfaser, och genom att mobilisera nätverk av erfarna personer som kan stötta bolagen operativt och i styrelsearbete”, säger Susanna Francke Rodau vd på Segulah Medical (SMA), en svensk riskkapitalfond inriktad på medtech.
“Men inom medtech saknas detta engagemang, med några viktiga undantag”, fortsätter hon.
Utspelet görs tillsammans med grundaren av SMA, finansveteranen Gabriel Urwitz, samt Jan Andersson, ordförande SMA Vetenskapliga Råd, i ett debattinlägg hos Dagens Industri.
För Dagens PS utvecklar Susanna Francke Rodau, med över 20 års erfarenhet av medtech både i Sverige och internationellt, sitt resonemang om underinvesteringarna i sektorn.
En lönsam sektor
“Trots att Sverige har världsledande forskning och många lovande bolag, får sektorn inte tillgång till samma långsiktiga kapital eller kompetensstöd”, säger hon och konstaterar;
“Resultatet blir att innovationer stannar i labbet eller säljs utomlands, istället för att växa här hemma och skapa värde både för samhälle och sparare.”
För det låga intresset att investera i sektorn är inte bara en förlust för medtech-bolagen, utan även potentiellt för svenska pensionssparare.
Medtech-investeraren om hetaste trenderna och hur hon hittar rätt
“Många cancerforskare hävdar på allvar att om tio år kommer cancer inte vara en dödlig sjukdom längre för personer i medelåldern”, berättar Susanna Francke Rodau ny vd för SMA..
“Medtech är en växande och lönsam sektor, med vinstmarginaler på 8–20 procent enligt internationella analyser”, förklarar SMA.s vd till Dagens PS.
“Genom att inte investera missar svenska institutioner inte bara god avkastning, utan också möjligheten att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler högkvalificerade arbetstillfällen inom forskning, teknik och produktion.”
Inte politikens ansvar
Vägen till ökade investeringar från pensionsjättarna och andra institutioner går dock inte via politiken tror Susanna Francke Rodau.
“Politiken kan skapa bättre förutsättningar, men det avgörande är att institutionerna själva börjar se medtech som en naturlig del av sin portfölj”, säger hon.
“Investeringar i medtech stärker svensk forskning, innovation och kvalificerade arbetstillfällen – och ger långsiktig avkastning till både samhälle och sparare.”
“Det behövs ett ökat fokus från institutionerna både på kapital samt kompetens. Många av utmaningarna inom hälso- och sjukvården kan lösas genom medtech-utveckling”, konstaterar hon avslutningsvis.
Läs även: Svensk inflation krympte i september – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Kritik mot pensionsbolagens investeringar: "Missar en hel sektor"
Kritik mot pensionsbolagens investeringar: "Missar en hel sektor"
