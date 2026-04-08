The New York Times pekar ut den brittiske kryptografen Adam Back som Bitcoins skapare Satoshi Nakamoto. Men vad betyder avslöjandet egentligen för kryptovalutorna?
Bitcoins skapare utpekad som avslöjad – marknaden bryr sig inte
The New York Times publicerade den 8 april 2026 en omfattande granskning med slutsatsen att Adam Back, 55-årig brittisk kryptograf och vd för infrastrukturbolaget Blockstream, är den person som döljer sig bakom pseudonymen Satoshi Nakamoto.
Back förnekar bestämt uppgifterna.
Språkgranskning som bevis
Granskningen, utförd av journalisten John Carreyrou under drygt ett år, bygger på stilistisk analys av tusentals gamla foruminlägg. Analysmetoden identifierade 67 gemensamma bindestreckfel mellan Backs skrivna texter och Satoshis originaldokument.
Närmaste övriga kandidat delade 38 sådana fel. Dessutom slutade Back posta på kryptografiforum under exakt den period då Satoshi var som mest aktiv, och återkom sex veckor efter att Satoshi försvann 2011.
Back själv kallar sambanden för bekräftelsebias. På X skriver han att han inte är Satoshi och att det troligen är bra för Bitcoin att identiteten förblir okänd.
Marknadens reaktion var sval
Bitcoin steg med 3,6 procent till 71 466 dollar, cirka 664 700 kronor, samma morgon enligt Dow Jones. Drivet av positiva signaler kring geopolitik snarare än av NYT-avslöjandet. Det säger något om hur stor vikt marknaden faktiskt lägger vid frågan i det här specifika fallet.
Om Adam Back är Satoshi förändras lite. Han är sedan länge en välkänd och respekterad aktör i Bitcoins ekosystem. Marknaden känner honom, prissätter honom implicit redan i dag. Reaktionen lär bli begränsad.
Som Alexander Blume på Two Prime uttrycker det: ”Jag tror att Bitcoin har fått sitt egna liv vid det här laget”. Fenomenet lever vidare oavsett vem som designade det.
Om det rör sig om en anonym privatperson utan koppling till stater eller institutioner är utfallet likartat.
Det enda scenariot som faktiskt spelar roll ur ett marknadsperspektiv vore om Satoshi visar sig vara kopplad till en stat eller regering. Då handlar det inte längre om en persons identitet utan om huruvida Bitcoin från grunden är ett statligt projekt, och det skulle utmana hela dess existensberättigande som decentraliserat alternativ till traditionella finanssystem.
PS analys: NYT:s granskning är imponerande i metodik men stannar vid omständighetsbevisning. Utan en kryptografisk signatur från Satoshis ursprungliga nycklar är inget bevisat. Mysteriet lever vidare och det är förmodligen bra för Bitcoin.
