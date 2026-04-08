Bitcoins skapare utpekad som avslöjad – marknaden bryr sig inte

Marknadens reaktion var sval

Bitcoin steg med 3,6 procent till 71 466 dollar, cirka 664 700 kronor, samma morgon enligt Dow Jones. Drivet av positiva signaler kring geopolitik snarare än av NYT-avslöjandet. Det säger något om hur stor vikt marknaden faktiskt lägger vid frågan i det här specifika fallet.

Om Adam Back är Satoshi förändras lite. Han är sedan länge en välkänd och respekterad aktör i Bitcoins ekosystem. Marknaden känner honom, prissätter honom implicit redan i dag. Reaktionen lär bli begränsad.

ANNONS

Som Alexander Blume på Two Prime uttrycker det: ”Jag tror att Bitcoin har fått sitt egna liv vid det här laget”. Fenomenet lever vidare oavsett vem som designade det.

Om det rör sig om en anonym privatperson utan koppling till stater eller institutioner är utfallet likartat.

Det enda scenariot som faktiskt spelar roll ur ett marknadsperspektiv vore om Satoshi visar sig vara kopplad till en stat eller regering. Då handlar det inte längre om en persons identitet utan om huruvida Bitcoin från grunden är ett statligt projekt, och det skulle utmana hela dess existensberättigande som decentraliserat alternativ till traditionella finanssystem.

PS analys: NYT:s granskning är imponerande i metodik men stannar vid omständighetsbevisning. Utan en kryptografisk signatur från Satoshis ursprungliga nycklar är inget bevisat. Mysteriet lever vidare och det är förmodligen bra för Bitcoin.

På samma tema: Årets största kryptostöld – Drift stoppar uttagsmöjligheterna

Läs mer: Allt du behöver veta om Bitcoin och kryptovalutor