Kopparpriset på all-time-high – det ger metallen bränsle

Slår det gamla prisrekord för koppar

Därmed raderas det tidigare rekordet från januari ut för kopparpriset.

På tolv månader har priset på den röda metallen ökat med 47 procent, och sedan årets början är ökningen 17 procent, framgår det.

ANNONS

De globala lagren av koppar uppges vara välfyllda, särskilt i USA. Detta har bidragit till en minskad tillgänglighet på metallen kortsiktigt och satt press på investerare som sitter med blankade positioner på marknaden.

Det har också, givetvis, gjort att priserna har stigit till rekordnivåer även när efterfrågan varit förhållandevis dämpad.

Analytikern förklarar vad som händer

”Detta drivs mer av omlokalisering av metall på grund av tullar än av överskott i slutlig efterfrågan”, säger Cristián Cifuentes, senioranalytiker på den chilenska tankesmedjan Cesco för kopparindustrin, till Bloomberg och fortsätter:

”Det handlar om lokal brist snarare än ett globalt efterfrågeöverskott.”

Prisuppgången på koppar märks trots motvindar inom makroekonomin och geopolitiken. I sammanhanget nämns den extrema amerikanska låneskulden och konflikten mellan USA och Iran.

Om det rekordhöga kopparpriset håller i sig kan det få negativa effekter på marknaden, är bedömningen, eftersom köpare då kan söka alternativ till den röda metallen.

Det är emellertid inget som märks ännu.

Gruvbolagen skär guld med täljkniv

ANNONS

Och för kopparindustrin är den rådande utvecklingen jackpot. Rio Tinto Group, BHP Group, Glencore Plc och Zijin Mining Group Co har alla levererat stora vinstökningar i stan senaste resultatrapporter.

Men allt går inte så på räls för gruvjättarna. Kopparintäkterna från den största producenten i Chile sjönk till den lägsta nivån på mer än ett år i augusti, enligt uppgifter som offentliggjordes på måndagen, skriver Bloomberg och tillägger att om inte gruvsektorn återhämtar sig under andra halvåret kommer det globala gruvutbudet att registrera sin första årliga nedgång sedan 2017.

Experten tror på fortsatt höga priser

Nyhetsbyrån refererar Michael Cuoco, chef för metaller på StoneX Financial Inc, vars bedömning är att gruvindustrin ändå bör upprätthålla den höga prisnivån även framöver med en stark efterfrågan vid sidan av utbudsutmaningar.

Det ”borde leda till en stramare framtida marknadsbalans som stöder högre priser”, heter det.

Läs vidare: När priset rusar: Tjänar 26 miljarder på gammal koppar DagensPS

Läs mer: Koppar: Därför rusar priset till rekordnivåer trots gigantiska lager Realtid