Guldet är värt 301 miljarder euro men täcker bara 8,5 procent av deras skuld

Reglerna stoppar en försäljning

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Även om viljan fanns går det inte att lösa. Guldet ligger i Banque de Frances balansräkning, inte i statskassan, och centralbanken förvaltar reserverna inom Eurosystemet.

Artikel 123 i EU-fördraget förbjuder nationella centralbanker att finansiera sina regeringar direkt. Värdeökningen bokförs dessutom på ett omvärderingskonto som orealiserad vinst.

Den blir aldrig en krona i budgeten förrän guldet faktiskt säljs, och en försäljning skulle radera en betydande del av centralbankens egna finansiella styrka.

Ett undantag finns. Under 2025 och början av 2026 bytte centralbanken ut 129 ton som inte höll marknadens tekniska standard, flyttade hem stocken från New York och realiserade en vinst på 12,8 miljarder euro.

Det är den enda kassaeffekt guldpriset gett den franska staten, och den motsvarar mindre än en femtedel av ett års räntekostnad.

Europas guldreserver mot statsskulden

# Land Ton Guld (mdr €) Statsskuld (mdr €) Guld/skuld 1 Tyskland 3 350 409 2 902 14,1 % 2 Italien 2 452 300 3 158 9,5 % 3 Frankrike 2 437 298 3 536 8,4 % 4 Ryssland 2 283 279 436 64,0 % 5 Schweiz 1 040 127 380 33,4 % 6 Polen 632 77 570 13,5 % 7 Nederländerna 612 75 517 14,4 % 8 Turkiet 531 65 359 18,1 % 9 ECB 507 62 — — 10 Portugal 383 47 283 16,5 % 11 Storbritannien 310 38 3 798 1,0 % 12 Spanien 282 34 1 740 2,0 % 13 Österrike 280 34 431 7,9 % 14 Belgien 227 28 707 3,9 % 15 Sverige 126 15 214 7,2 % 16 Grekland 115 14 360 3,9 % 17 Ungern 110 13 179 7,5 % 18 Rumänien 104 13 229 5,5 % 19 Tjeckien 72 9 156 5,6 % 20 Danmark 67 8 112 7,3 % 21 Belarus 54 7 29 22,7 % 22 Serbien 53 6 41 15,8 % 23 Finland 44 5 255 2,1 % 24 Bulgarien 43 5 34 15,4 % 25 Slovakien 32 4 87 4,5 % 26 Ukraina 27 3 237 1,4 % 27 Irland 12 1 215 0,7 % 28 Slovenien 4 0,5 46 1,1 % 29 Norge 0 0 242 0,0 %

Metod:

Guldvärdet är beräknat på tisdagens pris, 4 420,66 dollar per uns, och EUR/USD 1,16348, genomgående för alla länder. Frankrikes 298 miljarder euro här är alltså tisdagens värde.

Statsskulden är Eurostats kvartalsdata för Q1 2026 för EU27 och Norge, konsoliderad Maastrichtskuld i löpande euro. För Storbritannien, Schweiz, Ryssland, Turkiet, Serbien, Ukraina och Belarus finns ingen Eurostat-data. Där används IMF World Economic Outlook helårsprognos 2026, omräknad från procent av BNP till euro. De raderna är prognoser. Guldreserverna är World Gold Council och IMF via Trading Economics. Perioderna skiljer sig, december 2025 för de flesta, juni 2026 för Polen, Ryssland, Turkiet, Storbritannien och Italien. Utelämnade: Kroatien, Litauen, Lettland, Cypern, Luxemburg, Malta och Estland, som alla har under 15 ton. Rysslands och Belarus siffror är svårare att verifiera oberoende sedan 2022.

Tyskland klarar sig dubbelt så bra

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Frankrike är inte ensamt, men landet ligger sämre till än sin storlek antyder. Tyskland äger 3 350 ton, 37 procent mer guld än Frankrike, och har samtidigt 18 procent lägre skuld. Tyska guldreserven täcker 14,1 procent av statsskulden mot Frankrikes 8,4. Nederländerna når 14,4 procent och Portugal 16,5 med en bråkdel av guldet, helt enkelt för att skulden är mindre.

I andra änden ligger Storbritannien på 1,0 procent efter att ha sålt halva reserven runt millennieskiftet. Sverige når 7,2 procent, något under Frankrike.

Riksbankens 126 ton är värda runt 15 miljarder euro mot en offentlig skuld på 214 miljarder. Riksbanken har dessutom börjat flytta hem guld från New York, i takt med att europeiska centralbanker omvärderar var reserverna gör mest nytta i en kris.

Ytterligheten är Ryssland, vars 2 283 ton täcker 64 procent av en statsskuld som sanktionerna hållit nere. Norge sålde nästan hela sin reserv 2004 och har sju tackor kvar.

För sparare är signalen en annan än för finansministrar. Guldpriset noterades på tisdagen kring 4 420 dollar per uns efter att ha stigit från junibotten och ligger drygt 21 procent högre än för ett år sedan.

Rekordet från den 28 januari, knappt 5 600 dollar, står kvar. Guld skyddar den som äger det. Det räddar inte den som är skyldig pengar.