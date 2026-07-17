Saab spöar förväntningarna – vd vill skapa "större skalfördelar"

Vid utgången av juni uppgick Saabs orderbok till 317,7 miljarder kronor, jämfört med 197,6 miljarder kronor samma period i fjol. Det är den femte raka kvartalsperioden med växande orderstock. Under kvartalet tog bolaget emot nya beställningar värda 68,4 miljarder kronor, klart över marknadens förväntningar på 57,1 miljarder kronor.

Bekräftar helårsprognos

Omsättningen ökade till 25,5 miljarder kronor, mot väntade 23,9 miljarder kronor, medan rörelseresultatet (EBIT) steg till 2,8 miljarder kronor, jämfört med analytikernas prognos på 2,4 miljarder kronor.

Saab bekräftar samtidigt sin helårsprognos och räknar fortsatt med en organisk försäljningstillväxt på 16–20 procent under 2026. Bolaget väntar sig även en stark tillväxt i rörelseresultatet, vilket signalerar fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, rapporterar TT.

Vd Micael Johansson anser att Europas regeringar behöver förändra hur försvarsmateriel köps in. I stället för kortsiktiga engångsupphandlingar på nationell basis vill han se långsiktiga partnerskap mellan stater och försvarsindustrin för att öka produktionskapaciteten och skapa bättre framförhållning.

”Man kan behålla nationell kapacitet men samtidigt samarbeta för att skapa större skalfördelar. Det är fullt möjligt”, säger Johansson till CNBC.

Aktien stiger

Han pekar på att den kraftigt ökade efterfrågan på försvarsmateriel ställer nya krav på industrin och att ett närmare samarbete mellan stater och tillverkare är nödvändigt för att möta behoven.

Bolagets aktie stiger med 6,5 procent, vid 11.30-tiden på fredagen.

ANNONS

Läs mer: Ny mångmiljardorder till Saab

Läs mer: Saabs tysta jackpot: 900 miljoner blir nu 4 000 miljoner i Helsing

Läs mer: Video: ”Saab är i en betydligt starkare position”