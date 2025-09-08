Frågan är om Klarna klarar prövningen inför börsentrén om att det svenska företagets affärsidé är så mycket mer än ”köp nu, betala senare”.
Nu ska investerarna "besikta" svenska Klarna
Klarna, som är ett svensk fintech-bolag och är på väg att ta klivet in på Wall Street, vill gärna trumma ut att man är en digital detaljhandelsbank.
Det ger bättre rykte än att bara vara en ”köp nu, betala senare”-aktör.
Men det är så vi känner igen Klarna – att konsumenterna kan shoppa när lusten faller på och sedan dela upp kostnaden i räntefria betalningar, vilket gör Klarna till ett så kallat BNPL-företag, konstaterar CNBC.
Det hoppas Klarnas vd på
Den omstöpning som bolaget nu vill att marknaden ska köpa nagelfars av investerarna. Den granskningen blir än mer intensiv ju närmare börsintroduktionen kommer, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.
”Vi vill att amerikaner ska börja förknippa oss inte bara med köp nu, betala senare, utan (med) den PayPal-plånboksliknande upplevelsen vi har”, deklarerade Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski i en CNBC-intervju i maj i år.
Han underströk att företaget i grunden är ”en neobank”, men att de flesta inte uppfattar det så.
Då slog värderingen i taket
När bolaget genomför sin börsintroduktion är målet att aktierna prissätts till mellan 35 och 37 dollar styck, vilket ger en värdering på 14 miljarder dollar, har CNBC räknat ut.
Det är ett värdetapp jämfört med toppnoteringen 2021, då Klarna ansågs vara värt hisnande 45,6 miljarder dollar.
Som lägst, det var 2022, var bolaget värt 6,7 miljarder dollar.
Den värdering som gäller nu är en rejäl uppryckning från då, men fortfarande gäller det att övertyga marknaden att företaget i dag är en neobank i första hand.
Så ser företagets strategi ut
Som en följd av det har Klarna lanserat insättningskonton och betalkort, både i USA och Europa.
Men det inte bara bankfrågan som stor i fokus, det handlar också om fintech-bolagets finansiella situation mot bakgrund av de förluster som inrapporterats, skriver CNBC och konstaterar att nettoförlusten i Q2 nästan tredubblades jämfört med för ett år sedan.
Dock ökade intäkterna med imponerande 20 procent.
Partner är av annan åsikt
”Vi ser detta som ett företag som så småningom kommer att omsätta 10 miljarder dollar”, säger Joakim Dal, partner på Klarnas mångårige investerare Bullhound Capital, till CNBC och anser att företaget borde värderas snarare som ett betalningsföretag än neobank.
Han bedömer, på lite sikt, att det skulle kunna medföra att Klarna värderas till runt 50 miljarder dollar eller ännu mer om fem år, det vill säga 2030.
I fjol hade det svenska företaget en omsättning på 2,81 miljarder dollar. Årets omsättningen väntas överträffa det.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
