Nu ska investerarna "besikta" svenska Klarna

Klarna, som är ett svensk fintech-bolag och är på väg att ta klivet in på Wall Street, vill gärna trumma ut att man är en digital detaljhandelsbank.

Det ger bättre rykte än att bara vara en ”köp nu, betala senare”-aktör.

Men det är så vi känner igen Klarna – att konsumenterna kan shoppa när lusten faller på och sedan dela upp kostnaden i räntefria betalningar, vilket gör Klarna till ett så kallat BNPL-företag, konstaterar CNBC.

Det hoppas Klarnas vd på

Den omstöpning som bolaget nu vill att marknaden ska köpa nagelfars av investerarna. Den granskningen blir än mer intensiv ju närmare börsintroduktionen kommer, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.

”Vi vill att amerikaner ska börja förknippa oss inte bara med köp nu, betala senare, utan (med) den PayPal-plånboksliknande upplevelsen vi har”, deklarerade Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski i en CNBC-intervju i maj i år.

Han underströk att företaget i grunden är ”en neobank”, men att de flesta inte uppfattar det så.