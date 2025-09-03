Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Experten: Därför kan Klarna få en flygande börsstart

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski kan få en bra start på börsen tror Aktiespararnas expert.
Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski kan få en bra start på börsen tror Aktiespararnas expert. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Äntligen är det helt klart att svenska betalbolaget Klarna kommer till börsen. Aktiespararnas expert tror det kan starta med ett riktigt rally.

I en kommentar listar han tre skäl till drivkrafterna till sådant scenario.

Kan bli rally i Klarna

På tisdagen den 2 september kom så äntligen beskedet som hela Börssverige väntat på i många år. Klarna är redo att lista sig.

Aktiepriset för Klarna sätts till ett spann på 35-37 dollar per andel vilket ger en samlad värdering på 12,5 till 14 miljarder dollar totalt.

Exakt datum är inte klart men det skulle förvåna om det inte blir någon gång under kommande veckor innan september månads slut.

Aktiespararnas börsexpert Jan Lindroth tycker som sagt att det är bäddat för ett “Klarna rally”.

Konkurrenten har stigit rejält

Anledningarna är tre.

För det första jämför han med Klarnas närmsta konkurrent, även den noterad i USA, betalbolaget Affirm.

Klarnas värdering nu är ungefär den samma som det spekulerades i när grundaren Sebastian Siemiatkowski sägs ha varit på väg till börsen senaste, i april tidigare i år.

“Börsen är visserligen ned lite grann men största konkurrenten Affirm har rusat 60 procent sedan mars i år och har nu ett börsvärde på knappt 29 miljarder dollar, drygt dubbelt mot Klarnas tilltänkta värde”, skriver Jan Lindroth.

Sedan dess har Klarna förövrigt också snott Affirms största kund Walmart och när beskedet om börsintroduktionen kom i går så backade konkurrentens aktie runt 6 procent.

“Kan sätta press på aktien uppåt”

Aktiespararnas expert lyfter också det faktum att få av Klarnas aktier kommer att vara ute på marknaden när bolaget först kommer till börsen;

“Antalet aktier som säljs vid noteringen är bara omkring 10 procent, beroende på om övertilldelningsoptionen används. Det är väldigt lite och tillsammans med en generös värdering kan det säkert sätta press uppåt på aktien vid noteringen.”

Slutligen anser Jan Lindroth att Klarnas värdering är “rimlig”.

Det skulle kunna tala för flera vill ta sig in på ägarlista när den officiella handeln startar.

IPOKlarnaSverigeUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

