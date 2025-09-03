Experten: Därför kan Klarna få en flygande börsstart

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

I en kommentar listar han tre skäl till drivkrafterna till sådant scenario.

Kan bli rally i Klarna

På tisdagen den 2 september kom så äntligen beskedet som hela Börssverige väntat på i många år. Klarna är redo att lista sig.

Aktiepriset för Klarna sätts till ett spann på 35-37 dollar per andel vilket ger en samlad värdering på 12,5 till 14 miljarder dollar totalt.

Exakt datum är inte klart men det skulle förvåna om det inte blir någon gång under kommande veckor innan september månads slut.

Aktiespararnas börsexpert Jan Lindroth tycker som sagt att det är bäddat för ett “Klarna rally”.