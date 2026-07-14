Uppgifter: Samsung överväger USA-notering genom depåbevis

Den sydkoreanska teknikjätten har inlett preliminära diskussioner med flera banker, men något beslut om att gå vidare har ännu inte fattats. Enligt uppgifterna följer Samsung utvecklingen för de volatila minneschipsaktierna noga innan bolaget tar ställning till en eventuell notering.

Samtalen beskrivs som mycket tidiga och kan i slutändan inte leda till någon affär. Samsung har avböjt att kommentera uppgifterna uppger Bloomberg.

Konkurrenten inspirerar

Bolaget har tidigare utvärderat möjligheten att emittera ADR:er, men valt att inte gå vidare. Den framgångsrika USA-noteringen av konkurrenten SK Hynix uppges dock ha gett Samsung anledning att se över alternativet på nytt. I nuläget handlar det enligt källorna om en översyn snarare än konkreta planer, och någon bank har ännu inte fått uppdraget att genomföra en eventuell transaktion.

Förra veckan tog SK Hynix in 26,5 miljarder dollar i den största USA-noteringen någonsin av ett utländskt bolag. Affären sågs som ett kvitto på det starka investerarintresset för halvledarbolag som gynnas av den globala AI-utbyggnaden, trots oro för höga värderingar inom AI-sektorn.

Stigit 120 procent i år

Samsungs aktie har stigit omkring 120 procent hittills i år, vilket har lyft bolagets börsvärde till över 1 000 miljarder dollar. Som jämförelse har SK Hynix rusat omkring 194 procent under samma period och värderas till cirka 900 miljarder dollar.

Marknadens höga förväntningar har dock gjort investerarna svårare att imponera på. Trots att Samsungs preliminära kvartalsrapport förra veckan överträffade analytikernas prognoser föll aktien kraftigt. Även SK Hynix har fallit på börsen under den här veckan.

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