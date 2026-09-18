Hon beskrivs som en ”järnlady” inom vitvaror och nu skissar den kinesiska affärskvinnan på en plan för att vinna mer mark i Europa.
Kinas egen järnlady tänker slå klorna i Europa
Gree Electric Appliances, som hon står bakom, ser hög potential för tillväxt i Europa med hänvisning till kontinentens kalla vintrar efter en rekordvarm sommar och boom för luftkonditionering.
Det rapporterar Bloomberg och uppger att det kinesiska företaget, som Dong Mingzhu är sturelseordförande för, har utvecklat en teknik som både kan kyla och värma hem samtidigt som energiförbrukningen är lägre än vid användning av olja och gas.
Järnladyn: Därför behövs vi i Europa
Det är hon själv, järnladyn inom vitvaror i Kina, som förklarar detta i en intervju med nyhetsbyråns tv-kanal i Singapore.
”Folk antar ofta att varmare väder skapar en marknad för luftkonditionering, men Europa har fortfarande långa vintrar under vilka människor behöver uppvärmning”, säger Dong Mingzhu.
Gree Electric Appliances är en av Kinas största tillverkare av hushållsapparater, men producerar särskilt luftkonditioneringsanläggningar.
Enligt företagets egna uppgifter ökade försäljningen i delar av Europa, däribland i Norge och Danmark, med 92 procent under årets första halvår.
Därför fick hon sitt smeknamn i Kina
Dong Mingzhu uppges ha jobbat på företaget sedan 1990. Då var hon säljare och hon var sedan med och utvecklade företaget till en gigant på hemmamarknaden inom vitvaror.
Hon har fått sitt smeknamn, järnladyn, för sin tuffa ledarstil.
Det ska sägas att Gree Electric Appliances främst dominerar i Kina och att utlandsintäkterna, enligt Citigroup, endast står för cirka 15 procent av koncernens försäljning, skriver Bloomberg.
Kopparpriserna slår mot resultatet
Det som ligger företaget en del i fatet är de höga kopparpriserna, som enligt Dong Mingzhu utraderat mycket av vinsterna i år.
Även kinas fastighetskris har påverkat företaget i viss utsträckning, framgår det.
Dong Mingzhu menar dock att det inte är något framgångsrecept att ”förlita sig på fastighetsutveckling”.
Hon anser att en uppgradering av tekniken måste gå först och till saken hör att runt 600 miljoner Gree-luftkonditioneringsapparater behöver bytas, ut, förklarar hon I Bloomberg TV.
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