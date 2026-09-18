Kinas egen järnlady tänker slå klorna i Europa

Det rapporterar Bloomberg och uppger att det kinesiska företaget, som Dong Mingzhu är sturelseordförande för, har utvecklat en teknik som både kan kyla och värma hem samtidigt som energiförbrukningen är lägre än vid användning av olja och gas.

Järnladyn: Därför behövs vi i Europa

Det är hon själv, järnladyn inom vitvaror i Kina, som förklarar detta i en intervju med nyhetsbyråns tv-kanal i Singapore.

”Folk antar ofta att varmare väder skapar en marknad för luftkonditionering, men Europa har fortfarande långa vintrar under vilka människor behöver uppvärmning”, säger Dong Mingzhu.

Gree Electric Appliances är en av Kinas största tillverkare av hushållsapparater, men producerar särskilt luftkonditioneringsanläggningar.

Enligt företagets egna uppgifter ökade försäljningen i delar av Europa, däribland i Norge och Danmark, med 92 procent under årets första halvår.