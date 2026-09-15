Kina skärper kontrollen vid gränsen – vill stoppa kapitalflykt

Samtidigt ökar pressen på rika kineser som vill flytta pengar och familjer utomlands.

Kan stoppa medborgare

Reglerna, som har utfärdats av Kinas statsråd och träder i kraft på tisdagen, gör det möjligt att stoppa kinesiska medborgare från att lämna landet vid överträdelser av exportkontroller eller regler om tekniköverföring, skriver CNBC.

Förändringen innebär att tidigare tillfälliga och lokala reserestriktioner får en tydligare rättslig grund. Enligt bedömare kan det leda till att myndigheter ingriper oftare och att kontrollerna blir mer omfattande.

Teknikpersonal hör till de grupper som kan påverkas mest. Kina har under flera år skärpt kontrollen över export av strategiskt viktiga produkter, bland annat sällsynta jordartsmetaller, batterier till elfordon och solpaneler.

De nya reglerna kopplar exportkontrollerna direkt till möjligheten att lämna landet. Personer vars utresa bedöms kunna hota Kinas industriella eller teknologiska säkerhet kan därmed stoppas vid gränsen.

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