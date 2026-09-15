Det råder tuff konkurrens mellan Kina och USA i utvecklingsracet. Det får den kinesiska regimen att utöka sina befogenheter vid gränsen.
Kina skärper kontrollen vid gränsen – vill stoppa kapitalflykt
Kina skärper kontrollen över vilka medborgare som får lämna landet.
De nya reglerna ger myndigheterna större möjligheter att stoppa personer som misstänks bryta mot exportregler eller föra ut teknik som bedöms hota den nationella säkerheten.
Samtidigt ökar pressen på rika kineser som vill flytta pengar och familjer utomlands.
Kan stoppa medborgare
Reglerna, som har utfärdats av Kinas statsråd och träder i kraft på tisdagen, gör det möjligt att stoppa kinesiska medborgare från att lämna landet vid överträdelser av exportkontroller eller regler om tekniköverföring, skriver CNBC.
Förändringen innebär att tidigare tillfälliga och lokala reserestriktioner får en tydligare rättslig grund. Enligt bedömare kan det leda till att myndigheter ingriper oftare och att kontrollerna blir mer omfattande.
Teknikpersonal hör till de grupper som kan påverkas mest. Kina har under flera år skärpt kontrollen över export av strategiskt viktiga produkter, bland annat sällsynta jordartsmetaller, batterier till elfordon och solpaneler.
De nya reglerna kopplar exportkontrollerna direkt till möjligheten att lämna landet. Personer vars utresa bedöms kunna hota Kinas industriella eller teknologiska säkerhet kan därmed stoppas vid gränsen.
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Ökar kontrollen även utomlands
Det ger samtidigt Peking ett ytterligare verktyg i konkurrensen med USA om avancerad teknik och industriell kapacitet.
Att behålla kvalificerad arbetskraft och kapital inom landet är centralt för Kinas ambitioner att öka produktiviteten och utveckla nya tillväxtområden.
De skärpta gränsreglerna kommer samtidigt som kinesiska myndigheter ökar kontrollen över förmögenheter i utlandet.
Privata banker, förmögenhetsförvaltare och migrationsbyråer som hjälper kinesiska klienter att flytta kapital och familjer utomlands upplever ökad osäkerhet.
Banker i Singapore har blivit mer försiktiga med att bjuda in kinesiska kunder till evenemang om utlandsinvesteringar.
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Ändrar skattereglerna
Även dokumenthanteringen har förändrats. Vissa rådgivare undviker att resa med känsliga kunduppgifter och skickar i stället handlingar separat för att minska risken för kontroller vid gränsen.
De nya reglerna begränsar också utländska företags möjligheter att erbjuda migrationsrelaterade tjänster i Kina.
Byråer som hjälper till med utländskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd får ökade rapporteringskrav, bland annat kring offentliganställda och militär personal.
Utvecklingen sker parallellt med hårdare skatteregler för förmögna kineser med tillgångar utomlands.
I juli införde Kina en skatt på 20 procent på tillgångar som flyttats till utländska truster sedan 2023. Åtgärden stänger ett kryphål som länge använts av rika familjer för kapitalförvaltning och generationsskiften.
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