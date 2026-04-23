Ny prognos: Kalla vintrar i Västeuropa mer sannolikt

Kan påverka klimatet tydligt

En sådan utveckling skulle få omfattande konsekvenser. I Västeuropa riskerar vintrarna att bli betydligt kallare samtidigt som somrarna kan präglas av torka.

Samtidigt kan havsnivåerna längs Atlantkusterna stiga ytterligare, utöver den redan pågående ökningen till följd av klimatförändringar.

Förändringar i nederbördsmönster kan dessutom slå hårt mot jordbruket i tropiska regioner i både Afrika och Amerika.

Bakom utvecklingen ligger den globala uppvärmningen, som förändrar havsvattnets egenskaper.

Mindre salt i vattnet

När temperaturen i Arktis stiger kyls vattnet långsammare, vilket minskar dess densitet och försvårar den nedåtgående rörelsen som driver cirkulationen.

Ökad nederbörd och smältvatten bidrar också till att späda ut salthalten, vilket ytterligare bromsar processen, skriver CNN.

Tidigare klimatmodeller har visat stora variationer i prognoserna, men den nya studien pekar ut de modeller som bäst stämmer överens med observerade data.

Lär ske under detta sekel

Det stärker bilden av att en kraftig försvagning är mer sannolik än ett stabilt förlopp.

Forskare betonar samtidigt att systemet är komplext och påverkas av naturliga variationer, vilket gör exakta tidsangivelser svåra.

Trots detta råder en växande samsyn om att en betydande försvagning är att vänta redan under detta sekel.

Läs mer: Hackare kapar din dator – för att utvinna kryptovaluta. Realtid