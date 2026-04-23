Global uppvärmning riskerar att innebära en kraftig försvagning av Amoc-havsströmmarna, menar forskare. Det kan paradoxalt nog leda till kallare vintrar i Västeuropa.
Ny prognos: Kalla vintrar i Västeuropa mer sannolikt
Ett av jordens viktigaste havsströmsystem riskerar att kollapsa betydligt snabbare än vad forskare tidigare trott.
Nya forskningsresultat pekar på att sannolikheten för en kraftig försvagning av Amoc, som havsströmmarna kallas, är högre än tidigare uppskattningar.
Amoc spelar en avgörande roll i det globala klimatsystemet genom att transportera varmt vatten från tropikerna mot Nordatlanten.
Säkrare prognos
Där kyls vattnet ned, sjunker och driver en djuphavsström tillbaka söderut. Systemet bidrar till att hålla klimatet i bland annat Europa relativt milt trots dess nordliga läge.
Forskningen, publicerad i Science Advances, kombinerar klimatmodeller med faktiska observationer från haven, skriver The Guardian.
Genom att väga samman dessa data har forskarna kunnat minska osäkerheten i tidigare prognoser.
Resultaten visar att Amoc kan försvagas med mellan 42 och 58 procent fram till år 2100, en nivå som bedöms ligga nära en kritisk tröskel för kollaps.
Kan påverka klimatet tydligt
En sådan utveckling skulle få omfattande konsekvenser. I Västeuropa riskerar vintrarna att bli betydligt kallare samtidigt som somrarna kan präglas av torka.
Samtidigt kan havsnivåerna längs Atlantkusterna stiga ytterligare, utöver den redan pågående ökningen till följd av klimatförändringar.
Förändringar i nederbördsmönster kan dessutom slå hårt mot jordbruket i tropiska regioner i både Afrika och Amerika.
Bakom utvecklingen ligger den globala uppvärmningen, som förändrar havsvattnets egenskaper.
Mindre salt i vattnet
När temperaturen i Arktis stiger kyls vattnet långsammare, vilket minskar dess densitet och försvårar den nedåtgående rörelsen som driver cirkulationen.
Ökad nederbörd och smältvatten bidrar också till att späda ut salthalten, vilket ytterligare bromsar processen, skriver CNN.
Tidigare klimatmodeller har visat stora variationer i prognoserna, men den nya studien pekar ut de modeller som bäst stämmer överens med observerade data.
Lär ske under detta sekel
Det stärker bilden av att en kraftig försvagning är mer sannolik än ett stabilt förlopp.
Forskare betonar samtidigt att systemet är komplext och påverkas av naturliga variationer, vilket gör exakta tidsangivelser svåra.
Trots detta råder en växande samsyn om att en betydande försvagning är att vänta redan under detta sekel.
