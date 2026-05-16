Kartan har ritats om: Nu finns oljeshejkerna i USA

Har gynnats av konflikten

Dessa länder, kompletterade av Venezuela och Mexiko, kan sägas vara bland de länder som gynnas av konflikten.

De är oljeproducenter i relativt stabila områden, har inga kommersiella kopplingar till Hormuzsundet och dessa två saker gör deras olja eftertraktad globalt.

”Konflikten i Mellanöstern har inte bara drivit upp oljepriserna, utan har också belyst den farliga koncentrationen av globala leveranskedjor runt Hormuzsundet. Sydamerika positioneras nu som den viktigaste källan till leverans världen över”, slår Radhika Bansal i ledningen för Rystad Energy fast i ett uttalande.

Mer än fördubblat i USA

I dag är USA världens största råoljeproducent och har nått 13,8 miljoner fat per dag, jämfört med 6 miljoner år 2007 – men är samtidigt den största konsumenten.

I Brasilien, Guyana eller Argentina är oljeboomen ännu nyare, vilket belyser fallet Guyana, som 2019 inte producerade ett enda fat.

I år kommer man att närma sig 900 000 fat råolja per dag.

Argentina väntar sig att nå en produktion på cirka 1 miljon fat vid årets slut, jämfört med mindre än 500 000 fat år 2020.

Samtidigt producerar Brasilien nästan 4 miljoner fat råolja, upp från cirka 2 miljoner fat per dag år 2016.

Nej, Norge behöver inte titta i backspegeln när det gäller oljan. Vårt grannland till hör vinnarna på konflikten runt Hormuzsundet, precis som USA. (Foto: Tore Meek/NTB-TT)

Från shejk till shake?

Guyana, Brasilien, Argentina och Venezuela är alltså bland vinnarna i denna oljekris. Detsamma gäller Kanada, en av världens största exportörer, och USA.

Andra experter pekar på Ryssland, vars olja återigen är ”legal”, åtminstone befriad från sanktioner av Donald Trump.

Sammanfattningen?

Krisen fortsätter men når inte de höjder vi befarat. I stället har vi fått ett tillfälligt eller fast maktskifte i oljevärlden.

Oljeschejkerna lever och frodas – men allt fler av dem talar engelska med amerikansk accent eller spanska. Och ja, några är faktiskt bosatta i ett grannland till oss.

