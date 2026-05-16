USA tar över. En ny oljekarta tar form under Hormuz-krisen. Priserna stiger och de nya oljeschejkerna är amerikaner – och några norrmän.
Kartan har ritats om: Nu finns oljeshejkerna i USA
Blockaden av Hormuzsundet har drivit priserna för råoljan långt över 100 dollar per fat, en nivå råoljan legat runt i två månader nu.
Och utan råoljan som annars flödar genom Hormuz, måste länder inte bara betala högre priser än tidigare, de måste även leta någon annanstans för att hitta oljan.
De länder som dragit nytta av denna kris finns i Amerika, i alla dess delar, och har fått se sin olja bli halva världens hopp om större stabilitet på oljemarknaden.
Amerika som kontinent har gått från att vara en medelmåttlig råoljeproducent till att bli världens största producent av olja.
Har passerat Opec
Man har passerat Opec tack vare boomen i USA, oljesanden i Kanada, upptäckten av olja i Guyana och en enorm tillväxt inom oljeutvinning i länder som Brasilien och Argentina.
Dessa länder och deras oljeindustri har blivit de stora vinnarna på stängningen av Hormuzsundet, konstaterar El Economista.
Enligt internationella energiorganet IEA väntas oljeproduktionen utanför Opec+ stiga avsevärt i år, inte till den mängd att den ersätta ”Hormuz-oljan” men så att det kan mildra krisen.
”Utbudstillväxten kommer att drivas av Norge och den så kallade ’Americas Quintet’, som består av USA, Kanada, Brasilien, Guyana och Argentina. Tillsammans väntas dessa 6 länder bidra med cirka 1,4 miljoner ytterligare fat per dag i utbud i år”, är IEA:s analys.
Har gynnats av konflikten
Dessa länder, kompletterade av Venezuela och Mexiko, kan sägas vara bland de länder som gynnas av konflikten.
De är oljeproducenter i relativt stabila områden, har inga kommersiella kopplingar till Hormuzsundet och dessa två saker gör deras olja eftertraktad globalt.
”Konflikten i Mellanöstern har inte bara drivit upp oljepriserna, utan har också belyst den farliga koncentrationen av globala leveranskedjor runt Hormuzsundet. Sydamerika positioneras nu som den viktigaste källan till leverans världen över”, slår Radhika Bansal i ledningen för Rystad Energy fast i ett uttalande.
Mer än fördubblat i USA
I dag är USA världens största råoljeproducent och har nått 13,8 miljoner fat per dag, jämfört med 6 miljoner år 2007 – men är samtidigt den största konsumenten.
I Brasilien, Guyana eller Argentina är oljeboomen ännu nyare, vilket belyser fallet Guyana, som 2019 inte producerade ett enda fat.
I år kommer man att närma sig 900 000 fat råolja per dag.
Argentina väntar sig att nå en produktion på cirka 1 miljon fat vid årets slut, jämfört med mindre än 500 000 fat år 2020.
Samtidigt producerar Brasilien nästan 4 miljoner fat råolja, upp från cirka 2 miljoner fat per dag år 2016.
Från shejk till shake?
Guyana, Brasilien, Argentina och Venezuela är alltså bland vinnarna i denna oljekris. Detsamma gäller Kanada, en av världens största exportörer, och USA.
Andra experter pekar på Ryssland, vars olja återigen är ”legal”, åtminstone befriad från sanktioner av Donald Trump.
Sammanfattningen?
Krisen fortsätter men når inte de höjder vi befarat. I stället har vi fått ett tillfälligt eller fast maktskifte i oljevärlden.
Oljeschejkerna lever och frodas – men allt fler av dem talar engelska med amerikansk accent eller spanska. Och ja, några är faktiskt bosatta i ett grannland till oss.
