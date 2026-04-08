Kaoset skapar växande efterfrågan på Europa – säljer mer skuld

Den franske presidenten verkar få som han önskade.

Utländska aktörer från Storbritannien, Asien, Afrika och Oceanien köpte 43 procent av de obligationer som Europeiska kommissionen sålt hittills i år, enligt uppgifter till Politico.

Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med snittet de senaste sex åren.

Respekt för internationella ordningen

Det säljs också mer EU-skulder än i fjol, 56 miljarder euro sedan början på året jämfört med 44 miljarder euro under samma period i fjol.

”Det finns en växande efterfrågan på ’Europa’, för dess inriktning på respekt för den regelbaserade internationella ordningen och värderingarna. Och därmed ökade efterfrågan på EU-obligationer”, säger en högt uppsatt EU-tjänsteman, som beviljades anonymitet för att tala fritt, till Politico.

”När investerare försöker gradvis frigöra sin ekonomi från dollarn för att istället för ekonomisk stabilitet tittar de på euron”, säger den högt uppsatta EU-tjänstemannen.

EU sitter inte stilla och väntar. Budgetkommissionären, polacken Piotr Serafin, ska nu i april åka till Asien för att sälja ännu mer EU-obligationer till investerare i Hong Kong, Malaysia och Singapore.

Sedan USA och Israel började bomba Iran i slutet av februari har centralbanker, regeringar och internationella investerare sålt amerikanska statsobligationer för mer än 80 miljarder dollar netto.