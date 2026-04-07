EU rustar upp tillsammans – men hur långt kan man gå?

Han beskriver ett försvarssamarbete som befinner sig vid ett vägskäl efter många års diskussion och debatt.

Vill ha en insatsstyrka

På kort tid har unionen tagit steg som tidigare framstått som otänkbara. EU leder marina insatser i Röda havet har utbildat tiotusentals ukrainska soldater och stött medlemsländer med omfattande finansiering för upprustning.

Samtidigt pågår en diskussion om hur långt samarbetet ska gå i en tid där USA signalerar minskat engagemang för Europas säkerhet.

En central del i utvecklingen är en ny snabbinsatsstyrka på omkring 5 000 soldater. Till skillnad från tidigare EU-stridsgrupper, som aldrig sattes in, beskrivs denna kapacitet som operativ och i ökande grad redo att användas, skriver The Economist.

Beslut om insats kräver dock enighet mellan medlemsländerna, vilket fortsatt är en tröskel.