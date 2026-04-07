På bara några år har EU blivit en betydligt mer samordnad och ambitiös försvarsmakt. Men en gemensam europeisk armé är inte aktuellt, menar en försvarstopp.
EU rustar upp tillsammans – men hur långt kan man gå?
EU:s militära roll är i snabb förändring, men ambitionerna handlar inte om att skapa en traditionell europeisk armé.
Det framgår av en intervju med irländaren Sean Clancy, ordförande för EU:s militärkommitté.
Han beskriver ett försvarssamarbete som befinner sig vid ett vägskäl efter många års diskussion och debatt.
Vill ha en insatsstyrka
På kort tid har unionen tagit steg som tidigare framstått som otänkbara. EU leder marina insatser i Röda havet har utbildat tiotusentals ukrainska soldater och stött medlemsländer med omfattande finansiering för upprustning.
Samtidigt pågår en diskussion om hur långt samarbetet ska gå i en tid där USA signalerar minskat engagemang för Europas säkerhet.
En central del i utvecklingen är en ny snabbinsatsstyrka på omkring 5 000 soldater. Till skillnad från tidigare EU-stridsgrupper, som aldrig sattes in, beskrivs denna kapacitet som operativ och i ökande grad redo att användas, skriver The Economist.
Beslut om insats kräver dock enighet mellan medlemsländerna, vilket fortsatt är en tröskel.
”Helt tydlig”
Trots detta avvisas tanken på att EU ska kunna möta stormakter militärt på egen hand.
I stället ligger fokus på stabiliseringsinsatser, evakueringar och krishantering – alltså operationer under tröskeln för storskaligt krig.
Den uppdelningen speglar relationen till NATO, där EU snarare ska komplettera än ersätta alliansen.
”Jag är helt tydlig med att vi måste hålla oss i den filen”, säger Clancy.
Har fått syn på styrkor och brister
Under Ursula von der Leyen har en bred samsyn vuxit fram om att EU:s roll främst är att hjälpa medlemsländerna att nå sina Natoåtaganden.
Samtidigt ökar intresset för EU:s egen försvarsklausul, som i teorin är starkare än Natos motsvarighet men i praktiken mindre testad.
Insatsen Aspides i Röda havet illustrerar både framsteg och begränsningar. Operationen har skyddat hundratals fartyg och avvärjt attacker med robotar och drönare, men har också blottlagt brister i europeiska flottors luftförsvar.
