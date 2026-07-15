Morningstar: Därför är Microsoft världens bästa aktietips

Stora skalföredelar

Enligt Morningstars USA-strateg Dave Sekera skyddas Microsofts affär av bland annat skalfördelar och starka nätverkseffekter genom den stora installerade användarbasen, rapporterar Business Insider.

”På det hela taget, när jag ser på Microsoft, anser jag att företaget har många olika sätt att dra nytta av artificiell intelligens – inte minst om tekniken verkligen visar sig vara allt det som alla påstår att den är”, säger Sekera enligt BI.

Bolaget väntas leverera en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på omkring 15 procent de kommande åren. Detta till trots har aktien fallit kraftigt i år, ned 18,7 procent hittills i år.

Värt 35 procent mer

Enligt analyshuset är bolagets verkliga värde 35 procent högre än aktiekursen, och Microsoft får fem stjärnor i genomgången.

Bland de övriga aktierna på listan finns halvledarbolaget Broadcom, som enligt Morningstar handlas till en rabatt på 41 procent mot beräknat verkligt värde, konsumentbolaget Clorox med en rabatt på 39 procent, Charles Schwab med 12 procents rabatt samt energibolaget Devon Energy med en rabatt på 20 procent.

Morningstar beskriver listan som sina högsta övertygelseidéer bland aktier som bedöms vara undervärderade på marknaden.

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