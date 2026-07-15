Analys: Kina kan driva nästa rally i oljepriset

Kinas omfattande råoljelager håller på att förändra dynamiken på den globala oljemarknaden. I stället för att enbart Saudiarabien och OPEC styr prisutvecklingen genom produktionsbeslut får Kina ett allt större inflytande genom tidpunkten för sina oljeinköp.

Byggde upp lager i fjol

Enligt Internationella energiorganet (IEA) minskade landet sina råoljelager med omkring 41 miljoner fat under juni, en av de största månatliga lageruttagen som uppmätts.

De omfattande lagren byggdes upp under 2025 då Kina köpte omkring 900 000 fat råolja per dag till strategiska och kommersiella reserver under perioder med lägre oljepriser, enligt den amerikanska energimyndigheten EIA.

Reuters uppger att importen av iransk råolja till Kina väntas falla till omkring 556 000 fat per dag i juli, den lägsta nivån sedan början av 2023. Mellan 30 och 34,5 miljoner fat iransk råolja uppskattas ligga kvar i flytande lager i väntan på köpare.

300 miljoner fat kvar

I maj uppskattade Kpler att kinesiska raffinaderier fortfarande hade mer än 300 miljoner fat råolja i lager vid anläggningarna, vilket hade räckt för att täcka importunderskottet i ytterligare 60 till 75 dagar utan att öka inköpen.

Med stora reserver kan landet minska sina inköp under perioder av geopolitisk oro och återvända till marknaden när priserna faller.

Det innebär att investerare i allt högre grad kan behöva följa Kinas lagernivåer och inköpsmönster, vid sidan av OPEC produktionsbeslut, för att bedöma riktningen på oljepriset, enligt Oilprices analys.

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