IBM-raset visar att investerare vill ha hårda paket

Det förstärkte bilden av att företagens AI-investeringar i allt högre grad går till hårdvara snarare än mjukvara.

Köper mindre programvara

IBM föll drygt 25 procent efter att preliminära siffror för det andra kvartalet visat både lägre omsättning och resultat än analytikerna väntat sig, skriver Marketwatch.

Bolaget redovisade en omsättning på 17,2 miljarder dollar, en ökning med endast 1 procent jämfört med samma period i fjol, samtidigt som det justerade resultatet per aktie också missade marknadens prognoser.

Enligt vd Arvind Krishna har kunderna lagt en större del av sina teknikbudgetar på servrar, minneskretsar och lagringsutrustning än IBM hade räknat med.

Det har inneburit att investeringarna i programvara blivit mindre än väntat.

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