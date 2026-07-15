Miljarder och åter miljarder går till AI-utvecklingen. Men det är den fysiska infrastrukturen snarare än programvaran som står i centrum just nu.
IBM-raset visar att investerare vill ha hårda paket
IBM oväntade vinstvarning fick tekniksektorn att röra sig kraftigt på börsen under tisdagen.
IBM-aktien rasade till sin största nedgång under en dag någonsin, men flera halvledar- och lagringsbolag gick i den andra riktningen.
Det förstärkte bilden av att företagens AI-investeringar i allt högre grad går till hårdvara snarare än mjukvara.
Köper mindre programvara
IBM föll drygt 25 procent efter att preliminära siffror för det andra kvartalet visat både lägre omsättning och resultat än analytikerna väntat sig, skriver Marketwatch.
Bolaget redovisade en omsättning på 17,2 miljarder dollar, en ökning med endast 1 procent jämfört med samma period i fjol, samtidigt som det justerade resultatet per aktie också missade marknadens prognoser.
Enligt vd Arvind Krishna har kunderna lagt en större del av sina teknikbudgetar på servrar, minneskretsar och lagringsutrustning än IBM hade räknat med.
Det har inneburit att investeringarna i programvara blivit mindre än väntat.
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Stora satsningar på infrastruktur
Utvecklingen fick investerare att sälja aktier i flera stora mjukvarubolag. Bland förlorarna fanns ServiceNow, Workday, SAP och Salesforce, vars aktier föll efter beskedet.
Analytiker beskriver utvecklingen som ett tecken på att AI-utbyggnaden förändrar hur företag prioriterar sina investeringar.
Eftersom teknikbudgetarna är begränsade innebär de omfattande satsningarna på infrastruktur att mindre kapital blir kvar till andra delar av IT-marknaden.
Den starka efterfrågan på AI-hårdvara har samtidigt skapat brist på minneskretsar och bidragit till stigande komponentpriser. Det har gynnat bolag inom halvledare och datalagring.
Sandisk och Micron steg omkring fem procent under tisdagen. Även Seagate och Western Digital utvecklades positivt.
Flera stora uppgångar
Bland halvledarbolagen noterades uppgångar för Intel, AMD, Marvell, Nvidia och Broadcom.
Flera marknadsbedömare tror att utvecklingen kan fortsätta under den pågående rapportsäsongen.
Om hårdvarubolagen levererar starka kvartalsrapporter samtidigt som mjukvarubolagen visar en svagare utveckling kan investerarnas fokus fortsätta att ligga på bolag som levererar den infrastruktur som krävs för AI.
Skillnaden i börsutveckling är redan tydlig. Halvledarindexet PHLX Semiconductor Index har stigit nära 79 procent hittills i år, medan börshandlade fonder med inriktning mot mjukvarubolag har backat.
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