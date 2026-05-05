Skyhammer: Kriget föder en ny generation försvarsbolag

Det brittiska försvarsministeriet bekräftar att landet utvecklar ett nytt avlyssningsvapen specifikt konstruerat för att ta ner ryska attackdrönare av Shahed-typ. Robotens hastighet på 700 km/h gör den snabbare och billigare per avskjutning än många befintliga luftvärnssystem.

Konventionella luftvärnsmissiler kan kosta tio gånger mer än drönarna. Skyhammer är utvecklad för att balansera ut den ekvationen.

Fler bolag föds ur kriget

Skyhammer är inte den enda nya på marknaden. Som Dagens PS rapporterat nådde fyra europeiska försvarsbolag enhörningsstatus under första kvartalet 2026, bland dem tyska Stark och brittiska Roark Aerospace.

Stark värderas till 1,2 miljarder dollar, cirka 11,1 miljarder kronor, efter ett ramavtal med Bundeswehr värt 2,4 miljarder euro, eller cirka 26 miljarder kronor. Roark, med sin abonnemangsbaserade drönardetektion, växer med 20 procent per månad.

Geopolitiska hot genererar upphandlingsmandat i rekordfart, och det privata kapitalet rör sig dit.

Vad det betyder för svenska investerare

Sverige är inte en passiv åskådare. Saab är det uppenbara noterade alternativet, men bilden är bredare än då. Bolag med exponering mot återuppbyggnad och försvarsleveranser, exempelvis Sweco, Alfa Laval och ABB, kan ta del av den våg som rullar fram när konflikten väl tar slut.

Som Dagens PS analyserat behövs privat kapital från Sverige för att Ukrainas återuppbyggnad ska bli verklighet, och investerarna som agerar tidigt sätter sig i bäst position.

PS analys

Skyhammer är ett symptom på ett bredare skifte: NATO-länder upphandlar nu snabbt och riktat, och belönar bolag som kan leverera specifika lösningar mot specifika hot. Den investerare som söker exponering mot försvarsrallyt bör ha blicken mot de onoterade och halvnoterade bolagen som skalas upp i realtid, och inte bara mot de etablerade jättarna.

