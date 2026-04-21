Japan river upp vapenexportregler från andra världskriget

Geopolitisk signal

Det här handlar om mer än vapenaffärer. Japan spenderar runt 60 miljarder dollar, cirka 550 miljarder kronor, per år på sitt militär. De upprätthåller en försvarsindustri med kapacitet att producera ubåtar och stridsflygplan, men har i princip stängt av sig självt från den globala vapenmarknaden sedan kriget.

Nu öppnar Tokyo dörrarna i ett läge där Trumpadministrationens vacklande säkerhetsgarantier driver allierade att söka alternativa leverantörer. Japan positionerar sig som ett svar på det vakuumet.

ANNONS

Dagens PS har i samtal med förvaltaren Joakim Agerback redan i januari sett att överberoendet av USA gynnar asiatisk försvarsindustri.

Så påverkas Saab och svenska försvarsbolag

Svenska försvarsaktier, med Saab i spetsen, har blivit börsvinnare under 2025-2026.

Japan tillför nu en välkapitaliserad och statsstödd konkurrent på precis de marknader där Saab expanderar. Saab har arbetat mot den japanska marknaden sedan tidigt 1990-tal och levererar system till den japanska försvarsmakten inom såväl land-, sjö- som luftdomänen.

Den relationen kvarstår, men i Sydostasien och Polen, där Saab och japanska bolag snart konkurrerar om samma upphandlingar, kommer konkurrensen att kännas vid snart.

Det finns också även en uppsida. En mer aktiv japansk försvarsindustri normaliserar tanken på att köpa krigsmateriel från asiatiska demokratier, vilket på sikt kan öppna dörrar för fler aktörer i regionen, inklusive svenska.

PS analys

Tokyo signalerar att landet avser att vara en aktör, inte en åskådare, i den framväxande multipolära säkerhetsordningen. För investerare i försvarsaktier innebär det att konkurrensbilden globalt skärps, men att den underliggande efterfrågan fortsätter växa.

Det gynnar sektorn som helhet, även om japanska bolag nu tar plats vid ett bord de länge stått utanför.

ANNONS

På samma tema: Saabs fragetter kommenteras av fransk konkurrent i miljardaffär

Läs även: MUST: Rysk ekonomi är sämre än vad Kreml kanske vet