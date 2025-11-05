Dagens PS
Ja till uranbrytning – gruvnäringen jublar

Klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är positiv till att tillåta uranbrytning. (Foto: Samuel Steén/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Från och med 1 januari 2026 blir det tillåtet att bryta uran i Sverige. Under onsdagen röstade riksdagen igenom förslaget om att häva förbudet som infördes 2018. Gruvnäringen jublar över beslutet som öppnar för att ta tillvara uranresurser i svensk berggrund.

Beslutet innebär att uran klassas som ett koncessionsmineral, vilket gör det möjligt att utvinna metallen och genomföra mer omfattande undersökningar av berggrunden, skriver SVT.

“Det är mycket positivt att riksdagen nu ställer sig bakom regeringens förslag, säger Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin, i ett pressmeddelande.

Hon menar att det inte finns några sakliga skäl till att uran ska behandlas annorlunda än andra metaller.

De rödgröna partierna är dock kritiska till beslutet och hänvisar bland annat till miljörisker, rapporterar Sveriges Radio.

Har hittat svenskt uran: “Borrklara mål”

Kan ta tillvara tidigare avfall

I den svenska berggrunden förekommer uran ofta tillsammans med andra värdefulla mineral. När det varit förbjudet att ta hand om uranet har det i stället behandlats som avfall, trots att det kunnat bidra till energiförsörjning och minskat importberoende, enligt Svemin.

“Miljökraven sänks inte, men vi får nu möjlighet att ta tillvara det uran som ändå följer med vid brytning av andra metaller”, säger Maria Sunér.

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, har Sverige EU:s största kända tillgångar av uran i berggrunden – resurser som skulle kunna försörja Sveriges behov i flera hundra år.

Kommunalt veto för uran kvarstår – ännu så länge

Trots riksdagens beslut kan kommuner fortfarande använda det kommunala vetot för att stoppa uranbrytning, rapporterar SVT. Men en omklassificering av vad som räknas som “kärnteknisk anläggning” är nu ute på remiss.

Kommunerna kring Storsjön i Jämtland har gemensamt sagt nej till gruvbrytning med hänvisning till risker för dricksvattentäkten.

Garret Ainsworth, vd på gruvbolaget District Metals, kallar beslutet för “ett steg i rätt riktning”. Även Svemin menar att samma strikta miljölagstiftning bör gälla oavsett metall.

