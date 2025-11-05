Ja till uranbrytning – gruvnäringen jublar

Beslutet innebär att uran klassas som ett koncessionsmineral, vilket gör det möjligt att utvinna metallen och genomföra mer omfattande undersökningar av berggrunden, skriver SVT.

“Det är mycket positivt att riksdagen nu ställer sig bakom regeringens förslag, säger Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin, i ett pressmeddelande.

Hon menar att det inte finns några sakliga skäl till att uran ska behandlas annorlunda än andra metaller.

De rödgröna partierna är dock kritiska till beslutet och hänvisar bland annat till miljörisker, rapporterar Sveriges Radio.

Kan ta tillvara tidigare avfall

I den svenska berggrunden förekommer uran ofta tillsammans med andra värdefulla mineral. När det varit förbjudet att ta hand om uranet har det i stället behandlats som avfall, trots att det kunnat bidra till energiförsörjning och minskat importberoende, enligt Svemin.

“Miljökraven sänks inte, men vi får nu möjlighet att ta tillvara det uran som ändå följer med vid brytning av andra metaller”, säger Maria Sunér.

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, har Sverige EU:s största kända tillgångar av uran i berggrunden – resurser som skulle kunna försörja Sveriges behov i flera hundra år.