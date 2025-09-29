Dagens PS
Dagensps.se
Råvaror

Ännu ett ryskt beroende som är svårt att bryta

Europeisk energiförsörjning är fortfarande beroende av ryskt uran.
Europeisk energiförsörjning är fortfarande beroende av ryskt uran. Foto: Unsplash
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Väst behöver fortfarande ryskt uran. Faktum är att det är ett ryskt beroende som är svårt att bryta i takt med att behovet av uran fortsätter att öka.

Ryssland står fortfarande för runt 40 procent av världens levererade anrikade uran.

Satsar på kärnkraft

Samtidigt ser det ut som att behovet fortsätter att öka i takt med att många länder satsar på kärnkraft, fram till 2040 ser siffran av anrikat uran ut att öka med hela 75 procent.

Samtidigt kommer produktionen i många gruvor att halveras vilket därmed gör att behovet fortsatt kommer vara skyhögt.

Ryskt beroende fortsätter

Importen av ryskt anrikat uran kommer därmed fortsätta vara högt i väst, så länge det inte finns några alternativ.

Vissa europeiska länder och USA satsar på egen produktion men det rör sig som så ofta i väst om snåriga regelverk och långa ledtider, där Ryssland alltså har försprång på området.

Om Europa vill kunna rulla ut sina planerade kärnkraftverk, utan att vara beroende av Ryssland, måste det sättas in storsatsningar snarast.

Där kommer både gruvor och berikning in i bilden.

“Det är en liten växande marknad. Det är en begränsad marknad, inte särskilt stor, och det är väldigt dyrt att utveckla teknik på den här marknaden. Så det gör marknaden ganska komplex”, säger Boris Schucht vd på det holländsk-brittisk-tyska konsortiet Urenco som satsar på att utöka kapaciteten av uran i sina fyra anläggningar i delstaten New Mexico, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Även om Europa vill klippa banden med Ryssland så är det svårt i praktiken vilket även gasberoendet har visat.

EU spenderar mycket på ryskt uran

För två år sedan stod Ryssland fortfarande för 38 procent av EU:s anrikade uran och unionen spenderade runt 1,2 miljarder dollar på ryskt kärnbränsle förra året, enligt Oilprice.

Samtidigt har många länder som Ungern och Tjecken ryskdesignade reaktorer som har utvecklats för att drivas enbart med ryskt bränsle, där det tar flera år att ställa om till alternativa leverantörer.

Efterfrågan fortsätter att öka

En ny rapport av World Nuclear Association från september uppger att den globala efterfrågan på uran förväntas öka med nästan en tredjedel till cirka 86 000 ton år 2030 och sedan stiga till 150 000 ton 10 år senare.

Många länder försöker komma ifatt Ryssland men landet har fortfarande ledartröjan inom området.

Kina kommer på andra plats när det gäller produktionen av anrikat uranium med 17 procent, vilket inte ens är hälften av vad Ryssland producerar.

Frankrike kommer på tredje plats med 12 procent och USA strax därefter.

Storbritannien vill bryta beroendet

Storbritannien ligger långt efter på 7 procent, men landet tar nu krafttag på området för att bryta det ryska beroendet.

Förra året meddelade landet att man vill bli den första europeiska nationen att producera avancerat kärnbränsle, med planer på att utveckla Europas första anläggning för låganrikat uran som ska kunna börja producera bränslet om sex år.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

