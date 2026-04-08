Marknaderna rusar på vapenvilan mellan USA och Iran

Oljan dök till nära på sexårslägsta

Det globala riktmärket för Brent-råolja sjönk med 13 procent till cirka 95 dollar per fat.

Oljeprisfallet är det största på nästan sex år, uppger Bloomberg som rapporterar om marknadsreaktionerna efter överenskommelsen mellan USA och Iran och där USA:s president Trump gått med på att avbryta bombningarna av Iran, vilket kommer att återställa oljeflödena genom det för världsekonomin så viktiga Hormuzsundet.

Iran har i samband med avtalet meddelat att säker passage genom sundet kommer att garanteras under de kommande två veckorna.

Trump: Vi har vunnit en total seger

Iran har också hånat Trump och menar att USA lidit ett ”förkrossande nederlag”. Föga oväntat har Trump en annan bild av det hela. Han anser att USA tagit hem ”en total och fullständig seger. 100 procent. Ingen tvekan om det”.

Trump gav en kort telefonintervju till nyhetsbyrån AFP efter att eldupphöret var klart och enligt honom har alltså USA gått segrande ur striden med Iran. Vad gäller Irans anrikade uran är den frågan också avklarad, enligt USA:s president..

Han säger att uranet ska tas om hand ”perfekt”. Annars hade han gått med på en vapenvila.

På frågan om Kina bidragit till att USA och Iran nu nått ett eldupphör svarar Trump ett kort ”ja”.

Läs också: USA betalar fem miljarder om dagen för kriget Realtid

Guld stiger och dollarn backar

Räntor och dollar backar Lättnaden syns även i obligationsmarknaden och i valutahandeln. Den amerikanska dollarn, som fungerat som en säker hamn under konfliktens mest intensiva skeden, tappar nu i styrka mot de flesta stora valutor.

Guld stiger och obligationsräntorna faller när oron för att de höga energipriserna ska elda på inflationen dämpas, vilket i sin tur ger nytt hopp om framtida räntesänkningar från Federal Reserve.

”Bräcklig makroekonomisk bakgrund”

”Trygga hamnar står sig i takt med att guldet stiger och statsobligationer faller, vilket signalerar fortsatt försiktighet hos investerare”, konstaterar CNBC som även uppger att bitcoin studsar upp 2 procent till 71 508 dollar på nyheten om att USA och Iran kommit överens om två veckors vapenvila.

”Vi ser i praktiken en lättnadsrally ovanpå en fortfarande bräcklig makroekonomisk bakgrund”, säger Billy Leung, investeringsstrateg på Global X ETFs, till den amerikanska finansnyhetskanalen och tillägger via e-post:

”Aktier reagerar på rubriker om nedtrappning, men investerare tar inte helt bort säkringar med tanke på hur osäker den underliggande situationen fortfarande är”.

Läs mer: Ny vapenvila: Trump backar – Hormuzsundet öppnar igen DagensPS

Läs vidare: Krigsekonomi tar över i Iran – folket får betala Realtid