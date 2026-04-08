I sista stund har USA och Iran kommit överens om två veckors vapenvila – det får finansmarknaderna att andas ut och tvärvända upp.
Marknaderna rusar på vapenvilan mellan USA och Iran
Enast 88 minuter före president Donald Trumps tidsfrist löpte ut nådde USA och Iran en överenskommelse.
Dess för innan hotade Trumps deadline att eskalera konflikten till en nivå världen sällan skådat.
”Öppna det jävla sundet, era galna jävlar, annars kommer ni att leva i helvetet – bara vänta och se”, skrev Trump på sin plattform.
Men parterna har nu träffat ett avtal om ett fjorton dagar långt eldupphör. Det var Pakistan som till slut lyckades agera länk mellan Washington och Teheran, vilket gav investerarna en välbehövlig andningspaus.
Lättnadsrally i USA och Asien
Reaktionen på de globala marknaderna lät inte vänta på sig. S&P 500, som tidigare under tisdagssessionen backat med 1,2 procent i takt med att retoriken hårdnade, raderade ut hela tappet och stängde på plus. När onsdagens handel drog igång i Asien fortsatte rallyt med förnyad kraft.
Den mest dramatiska effekten syns dock i råvaruhandeln. Oljepriset, som under krigets första sex veckor handlats till extrema nivåer på grund av osäkerheten kring Hormuzsundet, dök handlöst. West Texas Intermediate (WTI) föll med 19 procent efter beskedet och handlas nu återigen under 100-dollarsstrecket.
Oljan dök till nära på sexårslägsta
Det globala riktmärket för Brent-råolja sjönk med 13 procent till cirka 95 dollar per fat.
Oljeprisfallet är det största på nästan sex år, uppger Bloomberg som rapporterar om marknadsreaktionerna efter överenskommelsen mellan USA och Iran och där USA:s president Trump gått med på att avbryta bombningarna av Iran, vilket kommer att återställa oljeflödena genom det för världsekonomin så viktiga Hormuzsundet.
Iran har i samband med avtalet meddelat att säker passage genom sundet kommer att garanteras under de kommande två veckorna.
Trump: Vi har vunnit en total seger
Iran har också hånat Trump och menar att USA lidit ett ”förkrossande nederlag”. Föga oväntat har Trump en annan bild av det hela. Han anser att USA tagit hem ”en total och fullständig seger. 100 procent. Ingen tvekan om det”.
Trump gav en kort telefonintervju till nyhetsbyrån AFP efter att eldupphöret var klart och enligt honom har alltså USA gått segrande ur striden med Iran. Vad gäller Irans anrikade uran är den frågan också avklarad, enligt USA:s president..
Han säger att uranet ska tas om hand ”perfekt”. Annars hade han gått med på en vapenvila.
På frågan om Kina bidragit till att USA och Iran nu nått ett eldupphör svarar Trump ett kort ”ja”.
Guld stiger och dollarn backar
Räntor och dollar backar Lättnaden syns även i obligationsmarknaden och i valutahandeln. Den amerikanska dollarn, som fungerat som en säker hamn under konfliktens mest intensiva skeden, tappar nu i styrka mot de flesta stora valutor.
Guld stiger och obligationsräntorna faller när oron för att de höga energipriserna ska elda på inflationen dämpas, vilket i sin tur ger nytt hopp om framtida räntesänkningar från Federal Reserve.
”Bräcklig makroekonomisk bakgrund”
”Trygga hamnar står sig i takt med att guldet stiger och statsobligationer faller, vilket signalerar fortsatt försiktighet hos investerare”, konstaterar CNBC som även uppger att bitcoin studsar upp 2 procent till 71 508 dollar på nyheten om att USA och Iran kommit överens om två veckors vapenvila.
”Vi ser i praktiken en lättnadsrally ovanpå en fortfarande bräcklig makroekonomisk bakgrund”, säger Billy Leung, investeringsstrateg på Global X ETFs, till den amerikanska finansnyhetskanalen och tillägger via e-post:
”Aktier reagerar på rubriker om nedtrappning, men investerare tar inte helt bort säkringar med tanke på hur osäker den underliggande situationen fortfarande är”.
