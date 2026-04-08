"Trump-traden" skulle göra dem rika – nu vill ingen göra den

Efter en topp under mitten av 2025 har många av dessa placeringar tappat i värde, vilket signalerar ett skifte i investerarnas förväntningar.

Ett index som speglar strategin att gynna bolag kopplade till Trump och samtidigt inte gå in i sådana som associeras med Joe Biden har fallit omkring 20 procent från sin topp.

Nedgången innebär att marknaden i stort sett är tillbaka på nivåer från presidentvalet 2024. Vissa sektorer har dock fortsatt att utvecklas relativt starkt, skriver The Economist.

Europeiska försvarsbolag har gynnats av ökade geopolitiska spänningar, särskilt efter amerikanska signaler om minskat stöd till Natoallierade och ett mer konfrontativt säkerhetspolitiskt läge.

Samtidigt har energibolag dragit nytta av stigande oljepriser efter konflikten med Iran.