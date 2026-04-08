Investerare trodde att bolag som gynnades av Donald Trumps politik skulle rusa på börsen. Men verkligheten är betydligt mer komplicerad.
"Trump-traden" skulle göra dem rika – nu vill ingen göra den
Finansmarknaderna tycks ha vänt bort från den så kallade “Trump-traden”.
Det syftar på investeringar som tidigare ansågs gynnas av Donald Trumps politik.
Efter en topp under mitten av 2025 har många av dessa placeringar tappat i värde, vilket signalerar ett skifte i investerarnas förväntningar.
Gäller för vissa sektorer
Ett index som speglar strategin att gynna bolag kopplade till Trump och samtidigt inte gå in i sådana som associeras med Joe Biden har fallit omkring 20 procent från sin topp.
Nedgången innebär att marknaden i stort sett är tillbaka på nivåer från presidentvalet 2024. Vissa sektorer har dock fortsatt att utvecklas relativt starkt, skriver The Economist.
Europeiska försvarsbolag har gynnats av ökade geopolitiska spänningar, särskilt efter amerikanska signaler om minskat stöd till Natoallierade och ett mer konfrontativt säkerhetspolitiskt läge.
Samtidigt har energibolag dragit nytta av stigande oljepriser efter konflikten med Iran.
Tullar har fått andra effekter
Andra investeringsteman har haft en mer blandad utveckling. Förhoppningar om att amerikanska myndigheter skulle minska sitt inflytande över bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac drev upp aktiekurserna kraftigt.
Trots en viss nedgång ligger värderingarna fortfarande högre än före valet.
Däremot har flera av de mest omtalade politiska förslagen inte gett den effekt som investerare räknat med.
Tullar, som varit ett centralt verktyg i Trumps ekonomiska agenda, har inte i någon större utsträckning stärkt inhemska industribolag. Osäkerhet kring utformning och genomförande har dämpat effekten.
Trumps mediebolag ingen hit
Även migrationspolitiken har gett oväntade utfall. Privata aktörer inom fängelse- och förvaringsverksamhet förväntades dra nytta av en mer restriktiv invandringspolitik, men en stor del av de offentliga medlen har i stället stannat inom statliga myndigheter.
Bland tydliga förlorare finns mediebolag kopplade till Trumps politiska rörelse. Trump Media & Technology Group, som driver plattformen Truth Social, har tappat kraftigt i värde sedan sin topp före valet.
Den kanske viktigaste utvecklingen syns dock på räntemarknaden. Förväntningar om ökade budgetunderskott och högre inflation har pressat priserna på amerikanska statsobligationer och drivit upp långräntorna.
