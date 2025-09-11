Ett av Investors bolag i den onoterade portföljen byter vd berättar Wallenbergs investmentbolag på torsdagsmorgonen.
Investor-bolaget gör vd-skifte efter åtta år
Det handlar om medicinteknikbolaget Laborie, del av av Patricia Industries där Investor samlat de portföljbolag som inte är på börsen.
Investor köpte 2016
Laborie är ett globalt diagnostiskt och terapeutiskt medicinteknikföretag med huvudkontor i Portsmouth, New Hampshire. Företaget grundades 1967 och fokuserar på urologi.
Investor (börskurs Investor) köpte bolag 2016 och så här beskrev Swedbank innehavet i en analys för drygt ett år sedan;
Investors dolda innehav: “Underskattad pärla”
Folkaktien Investor har mer att ge tror Swedbank i en ny analys. Den stora potentialen finns särskilt i de onoterade innehaven i Patricia Industries som banken nu djupdykt i.
“Investor värderar Laborie till strax under 24 miljarder kronor. Kepler Cheuvreux sätter värdet 6 miljarder kronor högre, och tror på en fortsatt tillväxt på 20 procent de närmaste åren.”
Nu gör alltså Wallenbergbolaget en rockad på vd-posten.
Väljer att avgå
Labories styrelse har utsett Chris Smith till ny vd från och med den 22 september 2025.
Chris Smith efterträder Michael Frazzette, som valt att avgå efter åtta år och kommer att fortsätta att arbeta med Patricia Industries i en rådgivande roll.
”Labories styrelse tackar Mike för hans enastående bidrag till Laborie under hans tid som vd”, kommenterar Labories ordförande David Perez i ett pressmeddelande och fortsätter;
“Vi ser fram emot att arbeta med Chris som Labories nye vd och vi är övertygade om att hans erfarenhet och kompetens gör honom till rätt person att fortsätta driva utvecklingen av Laborie”
Tidigare styrelseledamot
Trots att åtta år av vd-erfarenhet nu försvinner från Investors portföljbolag är även den nya vd:n väl förtrogen med Labories affär.
Chris Smith har varit ledamot i Labories styrelse sedan 2023 och är en erfaren ledare inom medicinteknik som tidigare varit vd för NeoGenomics, Ortho Clinical Diagnostics och Cochlear, beskriver Investor i pressmeddelandet.
Han har även haft ledande befattningar inom Gyrus, Abbott och Cardinal Health.
Investor sjunker en dryg halv procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
