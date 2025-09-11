Investor-bolaget gör vd-skifte efter åtta år

Det handlar om medicinteknikbolaget Laborie, del av av Patricia Industries där Investor samlat de portföljbolag som inte är på börsen.

Investor köpte 2016

Laborie är ett globalt diagnostiskt och terapeutiskt medicinteknikföretag med huvudkontor i Portsmouth, New Hampshire. Företaget grundades 1967 och fokuserar på urologi.

Investor (börskurs Investor) köpte bolag 2016 och så här beskrev Swedbank innehavet i en analys för drygt ett år sedan;

“Investor värderar Laborie till strax under 24 miljarder kronor. Kepler Cheuvreux sätter värdet 6 miljarder kronor högre, och tror på en fortsatt tillväxt på 20 procent de närmaste åren.”

Nu gör alltså Wallenbergbolaget en rockad på vd-posten.