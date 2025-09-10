Klarna är på New York-börsen och aktien har redan dragit iväg rejält från introduktionspriset. Det innebär en stor miljardaffär för grundarna.
Klarna på börsen – miljardaffär för grundarna
Den svenska betaljätten Klarna gjorde på onsdagen entré på New York-börsen och blev därmed ett av årets mest uppmärksammade technoteringar i USA.
Klarna-aktien prissattes till 40 dollar
Aktien prissattes till 40 dollar, men när börsen stängde hade den gått upp till 45,82 dollar – en ökning med drygt 15 procent jämfört med introduktionspriset.
Innan dess hade aktien dock nått upp till 50 dollar uppger Handelsbankens mediekanal EFN, vilket innebär att Klarnas grundare kunde se sina förmögenheter svälla rejält.
Ägarna ser sina förmögenheter öka rejält
Vd:n Sebastian Siemiatkowski kunde under onsdagen se sin förmögenhet stiga med över 12 miljarder kronor eftersom han äger drygt 25 miljoner aktier i betaljätten.
Victor Jacobsson var också med och grundade bolaget och uppges ha runt 30 miljoner aktier, som vid 50 dollar aktien därmed var värda över 14 miljarder kronor.
IPO:n innebär även ett pengaregn för den tredje grundaren, Niklas Adalberth, som även han har många aktier i Klarna.
Riskkapitalbolaget Sequoia har flest aktier
Den största aktieposten sitter dock riskkapitalbolaget Sequoia på med hela 20 procent av aktierna, som är värda 36 miljarder kronor.
Enbart 10 procent av aktierna är tillgängliga på den öppna marknaden.
“En liten free float gör det oftare svårare för marknaden att sätta ett vettigt pris på aktien, det blir ofta dålig omsättning i den. Handeln riskerar att bli lidande och aktiekursen blir i regel lättare att manipulera”, säger Sverre Linton på Aktiespararna.
Att det rör sig om en av årets mest omtalade börsnoteringar, inte bara i Sverige, utan i hela finansvärlden råder det ingen tvekan om.
“Noll kommunikation” från Klarna
Men det har varit “noll kommunikation” inför börsnoteringen från Klarna till aktieägarna. Det menar förvaltaren Lars Arrfors som äger aktier i bolaget.
“Så att det finns större chans att aktien går upp”, säger han.
Det är dock inga konstigheter när amerikanska techbolag hamnar på börsen menar Sebastian Siemiatkowski.
“Det är ett gott betyg och osar inte så mycket kvartalskapitalism.”
Läs även:
Nu ska investerarna “besikta” svenska Klarna. Dagens PS
Experten: Därför kan Klarna få en flygande börsstart. Dagens PS
