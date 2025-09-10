Klarna på börsen – miljardaffär för grundarna

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Ägarna ser sina förmögenheter öka rejält

Vd:n Sebastian Siemiatkowski kunde under onsdagen se sin förmögenhet stiga med över 12 miljarder kronor eftersom han äger drygt 25 miljoner aktier i betaljätten.

Victor Jacobsson var också med och grundade bolaget och uppges ha runt 30 miljoner aktier, som vid 50 dollar aktien därmed var värda över 14 miljarder kronor.

IPO:n innebär även ett pengaregn för den tredje grundaren, Niklas Adalberth, som även han har många aktier i Klarna.

Riskkapitalbolaget Sequoia har flest aktier

Den största aktieposten sitter dock riskkapitalbolaget Sequoia på med hela 20 procent av aktierna, som är värda 36 miljarder kronor.

Enbart 10 procent av aktierna är tillgängliga på den öppna marknaden.

“En liten free float gör det oftare svårare för marknaden att sätta ett vettigt pris på aktien, det blir ofta dålig omsättning i den. Handeln riskerar att bli lidande och aktiekursen blir i regel lättare att manipulera”, säger Sverre Linton på Aktiespararna.

Att det rör sig om en av årets mest omtalade börsnoteringar, inte bara i Sverige, utan i hela finansvärlden råder det ingen tvekan om.

“Noll kommunikation” från Klarna

Men det har varit “noll kommunikation” inför börsnoteringen från Klarna till aktieägarna. Det menar förvaltaren Lars Arrfors som äger aktier i bolaget.

“Så att det finns större chans att aktien går upp”, säger han.

Det är dock inga konstigheter när amerikanska techbolag hamnar på börsen menar Sebastian Siemiatkowski.

“Det är ett gott betyg och osar inte så mycket kvartalskapitalism.”

