TV-spelet Grand theft auto VI var planerat att släppas under den här hösten. Men nu får fansen vänta ännu ett år. Och börsen visade sitt missnöje.
Gangsterspel försenas – aktien rasade på USA-börsen
Grand theft auto är en långlivad succé med totalt 16 spel i serien under namnet GTA. Men det är många år sedan en ny version släpptes av spelet. Nya spelet Grand theft auto Vi var tänkt att släppas denna höst. Nu blir det i december 2026 istället. Men egentligen var det ett besked som var efter en tidigare försening.
Aktien tappade tio procent
Enligt SVT, som hänvisar till Bloomberg, reagerade Wall Street på beskedet om förseningen. Utgivarens Take-Twos aktie tappade under efterhandeln på börsen. Tappet var först så mycket som tio procent. Men aktien återhämtade sig sedan ett par procentenheter. Förseningen beräknas kosta bolaget ytterligare utgifter.
Läs mer: Spelgigant säger upp hundratals – trots tidigare löfte (Dagens PS)
Utgivaren Take-Two säger i ett uttalande i samband kvartalsrapporten som släpptes under torsdagen att man vill ge utvecklaren Rockstar Games ”lite ytterligare tid att färdigställa spelet med den nivå av finputsning som spelarna förväntar sig och förtjänar”.
Utvecklaren Rockstar ber om ursäkt i ett eget uttalande och säger att man hoppas att förseningen ska göra spelet ännu bättre och göra spelarna ännu mer nöjda.
En storsäljande gigant
Grand theft auto VI, som utspelas i ett fiktivt Miami, väntas bli ett av de mest inkomstbringande spelen hittills. Föregångaren Grand theft auto V från 2013 har i olika utgåvor sålts i över 220 miljoner exemplar, vilket gör det till tidernas näst mest sålda spel efter Minecraft.
Läs mer: Rockstar ska presentera efterlängtat spel – aktien rusar (Dagens PS)
Grand theft auto är också en serie som mötts av många åsikter. Dels för dess våldsamma innehåll. Men också för den sexism genomstrålar serien. Nyligen fick också utvecklaren Rockstar hård kritik för sin arbetsgivarpolitik.
”Rockstar har just genomfört ett av de mest uppenbara och hänsynslösa fackföreningsbrotten i spelindustrins historia”, sa Alex Marshall, ordförande i Independent Worker’s Union of Great Britain. Men spelstudion hävdar att det handlar om ”grova tjänstefel”.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
