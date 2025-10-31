Dagens PS
Inget grönt ljus för EU:s Green Deal

EU fortsatt splittrat om utsläpp
Om det är flitens lampa som lyser i EU-kommissionens byggnad i Bryssel, kan det bero på behovet att snabbt komma överens om utsläppsrätter. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

EU-länder splittrade om utsläppskrediter för Europas industri. Nu kan EU:s Green Deal komma att urvattnas ytterligare.

4 november är en dagen D kring utsläpp och föroreningar i Europa. Då är tanken att EU:s miljöministrar ska fatta ett formellt beslut kring utsläppskrediter, kopplade till klimatneutralitet år 2040.

Nu tyder allt på att oenighet om i vilken grad man ska rädda klimat och planet, kan urvattna EU:s så kallade ”Green Deal” ytterligare.

Länderna inom EU är splittrade kring hur mycket utsläppskrediter deras industrier ska kunna använda på vägen mot nettonoll utsläpp år 2040.

Stridslinjen går mellan de som vill ha mer flexibitet, det vill säga möjlighet att förorena lite mer efter behag, och de som vill ha något högre klimatambitioner, i betydelsen fastställa föroreningarna mer fast.

Betalar för att få släppa ut

Koldioxidkrediter är omsättningsbara certifikat som industrin använder för att betala för sina utsläpp och ska skapa ekonomiska incitament för mindre föroreningar.

Varje kredit motsvarar ett ton koldixoxid som minskats eller bundits.

Systemet har mött hård kritik från miljögrupper som menar att krediterna inte minskar föroreningarna utan bara flyttar dem till lågprisländer utanför EU.

Hur stora utsläpp ska industri och företag få göra? Hur mycket utsläppskrediter ska man få använda utanför EU? Frågor EU inte kan enas kring. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Pressas från fler håll

Euronews skriver nu att diplomater i Bryssel skvallrar om att EU-länderna är fortsatt splittrade inför nästa veckas beslut.

Tanken är att det avgörande beslutet 4 november ska syfta till att minska utsläppen med 90 procent under nästa decennium, men att det inte är troligt att ett sådant beslut fattas.

Samtidigt som EU-länderna av tidsskäl har en press på sig att enas, finns även ett annat krav som tickar allt mer högljutt.

Under november genomförs FN:s nästa klimattoppmöte, COP30, i Brasilien, och innan EU-ledarna sätter sig i jetplanen dit, så vill man gärna ha något mer att komma med vid ankomsten än att ”jodå, vi snackar om saken”.

Å ena sidan, å andra sidan…

Och utanför EU-parlamentet står på ena sidan miljö- och klimataktivister som påpekar hur klimathoten tar död på planeten om vi inte gör något – och på andra sidan lobbygrupper för näringslivet som talar om hur klimatpolitiken tar död på industrin om vi gör något.

Eniga kan de kanske bara vara om en sak; det går hett till även när jobb och klimat ska räddas…

EUGrön omställningKlimathot
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

