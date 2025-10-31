Inget grönt ljus för EU:s Green Deal

4 november är en dagen D kring utsläpp och föroreningar i Europa. Då är tanken att EU:s miljöministrar ska fatta ett formellt beslut kring utsläppskrediter, kopplade till klimatneutralitet år 2040.

Nu tyder allt på att oenighet om i vilken grad man ska rädda klimat och planet, kan urvattna EU:s så kallade ”Green Deal” ytterligare.

Länderna inom EU är splittrade kring hur mycket utsläppskrediter deras industrier ska kunna använda på vägen mot nettonoll utsläpp år 2040.

Stridslinjen går mellan de som vill ha mer flexibitet, det vill säga möjlighet att förorena lite mer efter behag, och de som vill ha något högre klimatambitioner, i betydelsen fastställa föroreningarna mer fast.

Betalar för att få släppa ut

Koldioxidkrediter är omsättningsbara certifikat som industrin använder för att betala för sina utsläpp och ska skapa ekonomiska incitament för mindre föroreningar.

Varje kredit motsvarar ett ton koldixoxid som minskats eller bundits.

Systemet har mött hård kritik från miljögrupper som menar att krediterna inte minskar föroreningarna utan bara flyttar dem till lågprisländer utanför EU.

