Satsar 314 statliga miljoner på grönt stål

SSAB (börskurs SSAB) investerar som bekant 4,5 miljarder euro i ett nytt elektrifierat och integrerat stålverk i Luleå, som ska stå klart 2029.

Genom att ersätta masugnsprocessen med en elektrisk ljusbågsugn kan SSAB minska sina koldioxidutsläpp med cirka 90 procent.

Det är en minskning av utsläppen som har betydelse även för Sverige som nation.

Minskningen för SSAB:s del motsvarar cirka 7 procent av Sveriges totalt utsläpp.

Investeringen i stålverket beskrivs av SSAB som ett ”avgörande steg” i omställningen mot fossilfri ståltillverkning.

”Ett viktigt verktyg”

Nu får man stöd för sin satsning från statliga Energimyndigheten, som beslutat ge SSAB 314 miljoner kronor i stöd via Industriklivet.

Stödet gäller ett projekt för tekniska lösningar för elektrifiering och energieffektivisering för stålämnen i Luleå, processer som i dag sker med hjälp av naturgas och gasol.

”Det är glädjande att Energimyndigheten stödjer vår omställning. Industriklivet är ett viktigt verktyg för att driva teknikutveckling och minska industrins klimatpåverkan”, säger Carl Orrling, teknisk chef och ansvarig för omställningskontoret hos SSAB.

