SSAB får 314 miljoner kronor från Energimyndigheten till sitt nya gröna stålverk i Luleå. ”Glädjande stöd till vår omställning”, säger SSAB.
Satsar 314 statliga miljoner på grönt stål
SSAB (börskurs SSAB) investerar som bekant 4,5 miljarder euro i ett nytt elektrifierat och integrerat stålverk i Luleå, som ska stå klart 2029.
Genom att ersätta masugnsprocessen med en elektrisk ljusbågsugn kan SSAB minska sina koldioxidutsläpp med cirka 90 procent.
Det är en minskning av utsläppen som har betydelse även för Sverige som nation.
Minskningen för SSAB:s del motsvarar cirka 7 procent av Sveriges totalt utsläpp.
Investeringen i stålverket beskrivs av SSAB som ett ”avgörande steg” i omställningen mot fossilfri ståltillverkning.
Här tillverkas grönt stål – på riktigt. Dagens PS
”Ett viktigt verktyg”
Nu får man stöd för sin satsning från statliga Energimyndigheten, som beslutat ge SSAB 314 miljoner kronor i stöd via Industriklivet.
Stödet gäller ett projekt för tekniska lösningar för elektrifiering och energieffektivisering för stålämnen i Luleå, processer som i dag sker med hjälp av naturgas och gasol.
”Det är glädjande att Energimyndigheten stödjer vår omställning. Industriklivet är ett viktigt verktyg för att driva teknikutveckling och minska industrins klimatpåverkan”, säger Carl Orrling, teknisk chef och ansvarig för omställningskontoret hos SSAB.
Stor minskning av utsläpp
Projektet möjliggör en framtida utsläppsminskning motsvarande cirka 169 000 ton koldioxidekvivalenter per år samt en energibesparing på cirka 555 GWh.
Utöver klimatnyttan stärker investeringen i Luleå SSAB:s konkurrenskraft genom lägre fasta kostnader, kortare ledtider och ökad flexibilitet i produktionen.
Det nya stålverket får en kapacitet på 2,5 miljoner ton per år och inkluderar två ljusbågsugnar, avancerad sekundärmetallurgi, integrerad varmvalsning samt ett kallvalsverk med galvanisering och glödgning.
Investerar 49 miljarder
Investeringen totalt i Luleå – 4,5 miljarder euro – motsvarar med nuvarande eurokurs ganska exakt 49 miljarder kronor.
Förutom de 314 miljoner SSAB nu får från Energimyndigheten har man tidigare fått 1,45 miljarder via Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket för att ersätta masugnen med ljusbågsugn fram till stränggjutningen.
Det nya projektet handlar om efterbehandling, steg som varmvalsning, kallvalsning och galvanisering, delar av processen som hittills inte omfattats av något offentligt stöd.
SSAB säkrar nya pengar till omställningen. Dagens PS
SSAB rusar på tulluppgifter: “Väldigt positivt”. Realtid
