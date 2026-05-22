Handplockad av Donald Trump – men tvungen att höja räntan. Så tror marknaden i USA att Kevin Warshs situation kommer att se ut.
Wall Street tror på räntehöjning – mot Trumps vilja
Donald Trump har utsett Kevin Warsh till nye centralbankschef och vill gärna att han ska sänka styrräntan.
Men Warsh tillträder posten i ett läge där marknaden allt mindre tror på räntesänkningar i USA.
I stället växer förväntningarna om att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kan tvingas höja räntan igen för att hantera stigande inflation och ökade långräntor.
Vill ha lägre räntor
Warsh svors in som Fed-chef i Vita huset på fredagen efter att Trump tidigare i år valt honom som efterträdare till Jerome Powell.
Presidenten har under lång tid krävt lägre räntor för att stimulera ekonomin och har öppet kritiserat Fed när räntesänkningar uteblivit.
Men förutsättningarna har förändrats snabbt sedan Warsh nominerades. Inflationen har tagit ny fart samtidigt som obligationsmarknaden signalerar ökad oro för högre priser och större budgetunderskott.
Räntan på långa amerikanska statsobligationer har stigit kraftigt de senaste veckorna, vilket gjort lån dyrare för både hushåll och företag.
Kan behöva vara stram
Bakom utvecklingen ligger bland annat det försämrade säkerhetsläget i Mellanöstern efter konflikten med Iran.
Högre energipriser har bidragit till nya inflationsrisker samtidigt som investerare oroar sig för att oljepriserna ska förbli höga under en längre period.
Samtidigt pekar flera ekonomer på att AI-boomen i USA driver investeringar, konsumtion och tillväxt på ett sätt som riskerar att hålla ekonomin överhettad.
Det stärker bilden av att Federal Reserve kan behöva hålla en stram penningpolitik längre än väntat.
Tonar ned riskerna
Trumpadministrationen försöker samtidigt tona ned inflationsoron.
Finansminister Scott Bessent och ekonomiske rådgivaren Kevin Hassett har argumenterat för att prisuppgångarna främst handlar om tillfälliga störningar och att räntesänkningar fortfarande är möjliga senare under året.
På finansmarknaden är bedömningen mer försiktig. Investerare har gradvis minskat sina förväntningar på kommande räntesänkningar och vissa bedömare tror nu att nästa steg från Fed i stället kan bli höjningar.
Kevin Warsh har själv betonat att beslut om räntan ska fattas utifrån ekonomisk data och centralbankens uppdrag snarare än politiska önskemål.
Samtidigt följer marknaden noga hur självständig han kommer att vara i relation till Trump, som tidigare attackerat Fed-ledningar som inte följt hans linje.
