Inflation sätter stopp för fler räntesänkningar

Inflationen i eurozonen ökade något i september till 2,2 procent på årsbasis, upp från 2,0 procent i augusti, enligt de senaste siffrorna från Eurostat.

Utvecklingen bekräftar den preliminära bedömning som publicerades tidigare under månaden.

Det stärker bilden av att Europeiska centralbanken, ECB, sannolikt kommer att hålla räntan oförändrad vid kommande möten, skriver Yahoo Finance.

Stabilt läge

Inflationen inom hela EU steg till 2,6 procent, jämfört med 2,4 procent i augusti och 2,1 procent ett år tidigare.

Trots den svaga uppgången ligger prisökningstakten nära ECB:s mål på två procent, vilket antyder att penningpolitiken nu befinner sig i ett stabilt läge efter en period av gradvisa räntesänkningar.

ECB:s beslutsfattare har den senaste veckan signalerat att lättnadsfasen i räntepolitiken närmar sig sitt slut. Nästa förändring kan till och med bli en höjning, även om det inte tros bli förrän 2027, skriver Irish Times.