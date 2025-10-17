Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Inflation sätter stopp för fler räntesänkningar

ecb
ECB-chefen Christine Lagarde kan behöva vänta med nästa räntesänkning efter inflationsbeskedet. (Foto: Boris Roessler/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Efter flera räntesänkningar från ECB lär det nu vara slut med det. Inflationen i Europa pekar nämligen uppåt snarare än nedåt.

Inflationen i eurozonen ökade något i september till 2,2 procent på årsbasis, upp från 2,0 procent i augusti, enligt de senaste siffrorna från Eurostat.

Utvecklingen bekräftar den preliminära bedömning som publicerades tidigare under månaden.

Det stärker bilden av att Europeiska centralbanken, ECB, sannolikt kommer att hålla räntan oförändrad vid kommande möten, skriver Yahoo Finance.

Stabilt läge

Inflationen inom hela EU steg till 2,6 procent, jämfört med 2,4 procent i augusti och 2,1 procent ett år tidigare.

Trots den svaga uppgången ligger prisökningstakten nära ECB:s mål på två procent, vilket antyder att penningpolitiken nu befinner sig i ett stabilt läge efter en period av gradvisa räntesänkningar.

ECB:s beslutsfattare har den senaste veckan signalerat att lättnadsfasen i räntepolitiken närmar sig sitt slut. Nästa förändring kan till och med bli en höjning, även om det inte tros bli förrän 2027, skriver Irish Times.

Inflationstrycket finns kvar

Bedömningen är att inflationsförväntningarna är väl förankrade och att inga större risker för en ny prisuppgång syns på kort sikt.

Den underliggande inflationen, som exkluderar mer volatila komponenter som energi och livsmedel, steg dock till 2,4 procent – den högsta nivån sedan april.

Det visar att trycket i vissa delar av ekonomin, särskilt inom tjänstesektorn, fortfarande är tydligt.

Varierar stort mellan olika länder

Störst bidrag till den totala inflationen kom från tjänster, som stod för drygt en och en halv procentenhet av den årliga prisökningen.

Därefter följde livsmedel, alkohol och tobak, medan energi drog ned siffran något.

Inflationsnivån varierar kraftigt mellan medlemsländerna.

Sverige ligger över snittet

De lägsta nivåerna noterades i Cypern, Frankrike, Italien och Grekland, medan Rumänien, Estland och Kroatien låg i topp med klart högre prisökningstakt.

Totalt steg inflationen i femton länder, var oförändrad i fyra och sjönk i åtta.

I Sverige ligger inflationen på drygt tre procent, vilket är över det europeiska genomsnittet, enligt Eurostat.

Inte troligt med fler räntesänkningar

De nya siffrorna kommer samtidigt som ECB och andra centralbanker globalt försöker balansera behovet av ekonomisk stimulans mot risken för att inflationen åter tar fart.

Med en inflationsnivå strax över målet och en europeisk ekonomi som fortfarande visar tecken på svag tillväxt pekar det mesta på att ECB väljer att avvakta med ytterligare ränteändringar under hösten.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

