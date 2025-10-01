Inflationen i euroområdet steg till 2,2 procent i september, den högsta nivån på fem månader. Det var första gången sedan april som siffran ligger över Europeiska centralbankens (ECB) mål på 2 procent.
Inflationen stiger i Europa – så påverkar det räntorna
Mest läst i kategorin
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet. 11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”. Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer. Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997. Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 …
Hon blåste JPMorgan – döms till sju års fängelse
Ljög för USA:s största bank JPMorgan om antalet användare och lyckades tillskansa sig en bra bit över motsvarande 1,6 miljarder kronor. Bankbjässen gick på lögnen och betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor alltså, när startup-kvinnan Charlie Javice for med osanning och påstod att webbplatsen hade fyra miljoner användare. I själva verket rörde …
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Snart stannar USA – "Flyger i blindo"
Snart kan USA stå stilla. En statlig nedstängning hotar och centralbanken riskerar att tvingas fatta beslut utan avgörande ekonomiska data. Nedräkningen har börjat i Washington. Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare. Missa inte: Svensk bilhandlare …
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
Även om den svenska börsen går lite ljummet 2025 så är USA-index glödheta och slår rekord på rekord vilket smittat av sig på de globala marknaderna som helhet. Dags att sälja av innan eventuella bakslag? Nej tvärtom säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank, baserat på erfarenheter vid tidigare börsrekord. Läs även: Klarna …
Enligt Eurostats preliminära uppgifter var septembersiffran i linje med ekonomers förväntningar. Prisutvecklingen drevs främst av tjänstesektorn. Här steg inflationen till 3,2 procent från 3,1 procent i augusti. Dessutom föll energipriser i långsammare takt.
Läs även:
ECB: Kina riskerar att sätta fart på Europas inflation. Realtid
Kärninflationen, som exkluderar volatila mat- och energipriser, låg stabilt på 2,3 procent för femte månaden i rad. Detta tyder på att det underliggande pristrycket förblir fast men inte accelererar.
Stora skillnader mellan länderna i inflation
Mellan enskilda länder varierade inflationen kraftigt. Estland hade den högsta inflationen på 5,2 procent, följt av Kroatien och Slovakien med 4,6 procent vardera. Cypern noterade ingen förändring alls, medan Frankrike hade en modest ökning på 1,1 procent.
I Sverige låg de senaste inflationssiffrorna på 3,2 procent i augusti enligt måttet KPIF.
Det finns bred enighet bland ekonomer och marknadsaktörer. ECB kommer att hålla räntorna oförändrade på 2 procent vid nästa möte den 30 oktober. Det blir tredje gången i rad.
På rätt väg trots tillfällig uppgång
ECB-chefen Christine Lagarde sa förra månaden att “inflationen är där vi vill att den ska vara”. Centralbanken befinner sig i en bekväm position för att hålla räntorna stabila, skriver Financial Times.
Läs även:
Stigande inflation i USA – som väntat. Dagens PS
Riccardo Marcelli Fabiani, seniorekonom på Oxford Economics, menar att utsikterna fortfarande tydligt pekar mot fallande inflation. Detta beror på svalare löneökningstakt, låga energipriser och begränsade efterfrågetryck.
“Vägen går tydligt nedåt; vi har bara kört upp en kort ramp”, säger han till Euronews.
Marknadsanalytiker har dämpat förväntningarna på ytterligare räntesänkningar. Det är mindre än 50 procents sannolikhet för en ny sänkning under det kommande året enligt terminsmarknaden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
USA:s politiska kaos triggar guldrush
Politiska kriser gynnar priset på guld. USA:s shutdown är inget undantag och nu rusar priset återigen. Guldpriset nådde nya historiska höjder på onsdagen när den amerikanska regeringen gick in i sin första shutdown på nästan sju år, efter att kongressen misslyckades med att nå en överenskommelse om federal finansiering. Spotpriset för guld handlades vid 3 …
Framtidens mat: Cellodlat och havrekaffe?
Traditionell mat men i ny form. Ett av elementen i framtidens mattraditioner, i vart fall när vi skådar spåkulan hos Ica Växa. Sju av tio svenskar anser att det finns starka mattraditioner i Sverige, enligt en undersökning Ica låtit Verian göra. Det må vara hur det vill med det korrekta i det, men samtidigt pågår …
Maten du behöver mer av som senior
Det är få personer som behöver extra protein. Undantagen? Bland annat de som passerat 65. Då är det viktigt att öka på intaget. Ytterst få svenskar har någon anledning att ta till proteinpreparat av något slag. Så gott som alla får redan i sig tillräckligt. ”Faktum är att så gott som alla får i sig …
Svenska inköpschefer: "Ett bra kvartal"
Ett gott tecken. Inköpschefsindex för svensk industri stiger och är nu på den högsta nivån sedan våren 2022, enigt Swedbank. Inköpschefsindex, PMI, för svensk industri steg under september för tredje månaden i rad, nu från 55,3 i augusti till 55,6 i september. Det innebär att indexet är över dess historiska genomsnitt på 54,3 och på …
Ståljätten sparkar: 650 jobb försvinner
Ståljätten Outokumpu, som tidigare varslat om uppsägningar, meddelar nu att man gör sig av med fler anställda. Totalt kommer 650 anställda att få gå. 31 juli, när Outokumpu presenterade bokslutet för årets andra kvartal, meddelade stålkoncernen att den börjat planera ett omstruktureringsprogram för att spara i runda slängar 1,1 miljarder kronor, 100 miljoner euro, i …