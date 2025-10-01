Dagens PS
Inflationen stiger i Europa – så påverkar det räntorna

Christine Lagarde, chef på europeiska centralbanken anser att inflationen går åt rätt håll, trots en tillfällig uppgång. (Foto: Michael Probst / AP/TT Unsplash)
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Inflationen i euroområdet steg till 2,2 procent i september, den högsta nivån på fem månader. Det var första gången sedan april som siffran ligger över Europeiska centralbankens (ECB) mål på 2 procent.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter var septembersiffran i linje med ekonomers förväntningar. Prisutvecklingen drevs främst av tjänstesektorn. Här steg inflationen till 3,2 procent från 3,1 procent i augusti. Dessutom föll energipriser i långsammare takt.

Kärninflationen, som exkluderar volatila mat- och energipriser, låg stabilt på 2,3 procent för femte månaden i rad. Detta tyder på att det underliggande pristrycket förblir fast men inte accelererar.

Stora skillnader mellan länderna i inflation

Mellan enskilda länder varierade inflationen kraftigt. Estland hade den högsta inflationen på 5,2 procent, följt av Kroatien och Slovakien med 4,6 procent vardera. Cypern noterade ingen förändring alls, medan Frankrike hade en modest ökning på 1,1 procent.

I Sverige låg de senaste inflationssiffrorna på 3,2 procent i augusti enligt måttet KPIF.

Det finns bred enighet bland ekonomer och marknadsaktörer. ECB kommer att hålla räntorna oförändrade på 2 procent vid nästa möte den 30 oktober. Det blir tredje gången i rad.

På rätt väg trots tillfällig uppgång

ECB-chefen Christine Lagarde sa förra månaden att “inflationen är där vi vill att den ska vara”. Centralbanken befinner sig i en bekväm position för att hålla räntorna stabila, skriver Financial Times.

Riccardo Marcelli Fabiani, seniorekonom på Oxford Economics, menar att utsikterna fortfarande tydligt pekar mot fallande inflation. Detta beror på svalare löneökningstakt, låga energipriser och begränsade efterfrågetryck.

“Vägen går tydligt nedåt; vi har bara kört upp en kort ramp”, säger han till Euronews.

Marknadsanalytiker har dämpat förväntningarna på ytterligare räntesänkningar. Det är mindre än 50 procents sannolikhet för en ny sänkning under det kommande året enligt terminsmarknaden.

EUEuropaEuropeiska Centralbankeninflation
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

