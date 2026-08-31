Fregattaffären klar: Så mycket svenskt ska in i skroven

Kombinationen är inte utan problem

Naval Groups koncernchef Pierre-Eric Pommellet bekräftar att regeringen bett bolaget integrera systemen och utesluter inte att de kan erbjudas andra kunder, enligt EFN. Om integrationen blir en del av standarderbjudandet kan systemen följa med när andra länder köper FDI.

På Luleåklassen blir systemarkitekturen alltså i grunden fransk, och de svenska systemen ska integreras i den. Denna kombination blir i sig också en risk för projektet. Att förena svensk beväpning med en fransk systemarkitektur inom tid och budget är en svår del av anskaffningen.

Utbytet är inte ensidigt

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Det är inte bara Sverige som köper av Frankrike. I december beställde franska DGA två GlobalEye från Saab för 12,3 miljarder kronor med leverans 2029 till 2032, enligt Saab.

Saab har också vunnit på annat håll under samma period. Den 29 juni tecknade bolaget kontrakt med Polen om tre A26-ubåtar värt cirka 47 miljarder kronor, med slutleverans 2038, enligt bolaget.

I juli kom en order på 8,7 miljarder kronor för stridssystem till fyra tyska fregatter, enligt Saab.

Polenaffären har dessutom en direkt koppling till svensk materiel. Genom ett separat avtal mellan länderna disponerar Polen den svenska ubåten HMS Södermanland under en övergångsperiod.

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