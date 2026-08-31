Sverige och Frankrike undertecknade på måndagen både ett ramavtal om försvarssamarbete och avtalet om fyra fregatter, uppger statsminister Ulf Kristersson.
Fregattaffären klar: Så mycket svenskt ska in i skroven
Élyséepalatset anger affären till 4,3 miljarder euro, enligt Euronews. Det motsvarar cirka 48 miljarder kronor i dagens kurs.
Fregatterna är av typen FDI och heter i svensk tjänst Luleåklassen. Naval Group ska leverera en fregatt per år från 2030, med samtliga fyra på plats 2034, enligt Placera.
Saab förlorade anbudet, men levererar vapnen
Saab lämnade anbud tillsammans med brittiska Babcock och förlorade, vilket Dagens PS bevakade under upphandlingen. Spanska Navantia offererade fyra fartyg för 33 miljarder kronor.
Trots förlusten kommer flera delar i båtarna att vara svenska.
Försvarsminister Pål Jonson har bland annat tidigare nämnt sjömålsroboten RBS 15, Torped 47, radarn Giraffe 1X och närskyddssystemet Trackfire från Saab. Det stämmer till mångt och mycket nu när förhandlingarna är klara.
Regeringen själv uppger nämligen exakt vilka delsystem som ska in. Från Saab handlar det om Torped 47, sjömålsrobotsystemet RBS 15, G1X-radar och närförsvarssystemet Trackfire. Från BAE Systems Bofors kommer 57-millimeters och 40-millimeters kanoner. Fregatterna ska byggas i Lorient på Navals varv.
Kombinationen är inte utan problem
Naval Groups koncernchef Pierre-Eric Pommellet bekräftar att regeringen bett bolaget integrera systemen och utesluter inte att de kan erbjudas andra kunder, enligt EFN. Om integrationen blir en del av standarderbjudandet kan systemen följa med när andra länder köper FDI.
På Luleåklassen blir systemarkitekturen alltså i grunden fransk, och de svenska systemen ska integreras i den. Denna kombination blir i sig också en risk för projektet. Att förena svensk beväpning med en fransk systemarkitektur inom tid och budget är en svår del av anskaffningen.
Utbytet är inte ensidigt
Det är inte bara Sverige som köper av Frankrike. I december beställde franska DGA två GlobalEye från Saab för 12,3 miljarder kronor med leverans 2029 till 2032, enligt Saab.
Saab har också vunnit på annat håll under samma period. Den 29 juni tecknade bolaget kontrakt med Polen om tre A26-ubåtar värt cirka 47 miljarder kronor, med slutleverans 2038, enligt bolaget.
I juli kom en order på 8,7 miljarder kronor för stridssystem till fyra tyska fregatter, enligt Saab.
Polenaffären har dessutom en direkt koppling till svensk materiel. Genom ett separat avtal mellan länderna disponerar Polen den svenska ubåten HMS Södermanland under en övergångsperiod.
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