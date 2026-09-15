Flygpriserna väntas pressas uppåt – på grund av EU-regler

Han har undersökt hur EU:s klimatlagstiftning påverkar flygtrafiken och turismen i norra Finland.

Kan pressa upp priserna

En viktig faktor är att flygsektorn stegvis förlorar de kostnadsfria utsläppsrätterna. Flygbolagen måste i stället köpa fler utsläppsrätter, vilket väntas öka kostnaderna och på sikt belasta resenärerna, skriver Yle.

Även kraven på hållbara flygbränslen bidrar till det. Sådana bränslen är dyrare än fossila alternativ. EU:s mål är att andelen hållbara flygbränslen ska öka från dagens två procent till 70 procent år 2050.

Enligt Kähkönen kan utvecklingen leda till att Lappland i allt högre grad blir ett resmål för välbeställda och delar av medelklassen.

Turister anländer vanligtvis med flyg, och högre biljettpriser kan göra det svårare för låginkomsttagare att resa dit.

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