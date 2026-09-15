Det kan bli dyrare att flyga under de kommande åren. Det spår forskare i Finland som har tittat närmare på hur det kan påverka turismen i landets norra delar.
Flygpriserna väntas pressas uppåt – på grund av EU-regler
Flygresor kan bli betydligt dyrare under de kommande åren, och det kan påverka resmål i norra Norden.
Priserna kan stiga med tiotals procent eller ännu mer, enligt den finske forskaren Juho Kähkönen.
Han har undersökt hur EU:s klimatlagstiftning påverkar flygtrafiken och turismen i norra Finland.
Kan pressa upp priserna
En viktig faktor är att flygsektorn stegvis förlorar de kostnadsfria utsläppsrätterna. Flygbolagen måste i stället köpa fler utsläppsrätter, vilket väntas öka kostnaderna och på sikt belasta resenärerna, skriver Yle.
Även kraven på hållbara flygbränslen bidrar till det. Sådana bränslen är dyrare än fossila alternativ. EU:s mål är att andelen hållbara flygbränslen ska öka från dagens två procent till 70 procent år 2050.
Enligt Kähkönen kan utvecklingen leda till att Lappland i allt högre grad blir ett resmål för välbeställda och delar av medelklassen.
Turister anländer vanligtvis med flyg, och högre biljettpriser kan göra det svårare för låginkomsttagare att resa dit.
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Många turister flyger
Tåget kan vara ett alternativ, men det är inte alltid praktiskt. För resenärer från exempelvis Storbritannien skulle en resa till Lappland landvägen bli lång och komplicerad.
Samtidigt kommer järnvägsresandet till det populära resmålet Rovaniemi i Finland redan i dag upp i omkring 700 000 personer per år. Flyget stod för cirka 1,1 miljoner ankommande resenärer till staden under fjolåret.
Kähkönen anser dock att klimatförändringarna utgör ett större hot mot Lapplands turism än dyrare flygbiljetter. Kortare vintrar och mindre snö kan slå hårt mot den traditionella vinterturismen.
Han uppmanar därför turistföretagare att satsa mer på tjänster som inte är beroende av snö och kyla. Det kan bli avgörande för att regionen ska kunna locka besökare även när vintersäsongen förändras.
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