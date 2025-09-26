Dagens PS
Trump inför 100 procent i tullavgift på läkemedel

Nu inför Trump tullar på 100 procent på import av läkemedel till USA. (Foto: Bertil Ericson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Den amerikanska presidentens höga strafftullar på läkemedel drabbar däremot inte företag som har tillverkning i USA, försäkrar Trump.

Den 1 oktober träder Donald Trumps läkemedelstullar på 100 procent i kraft, och åtgärden omfattar ”alla märkesvaror eller patenterade läkemedelsprodukter” som förs in i USA.

Dock undantas alltså läkemedelsföretag som har eller tänker tillverka läkemedel i landet.

Det här rapporterar bland andra CNBC och förklarar att Trump genom läkemedelstullarna hoppas att fler läkemedelsföretag flyttar sin tillverkning till USA.

USA:s läkemedelsindustri krymper

Det hela kommer i en tid, framgår det, när läkemedelstillverkningen sjunkit i landet.

Förra året uppges USA ha importerat läkemedel för nästan 213 miljarder dollar, vilket var nästan tre gånger så mycket som tio år tidigare.

I våras inledde Trump-administrationen en utredning där handelsministern har möjlighet att granska läkemedelsimportens inverkan på landets säkerhet.

Detta har även använts på exempelvis bilar och aluminium.

Läkemedelsbranschen protesterar

Läkemedelsföretagen har protesterat högljutt mot att tullar införs då det väntas driva upp kostnaderna, men även hämma investeringar i USA och att försörjningskedjan av läkemedel förstörs.

Detta utsätter patienterna för allvarliga risker, varnar branschen för.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

