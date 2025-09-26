Trump inför 100 procent i tullavgift på läkemedel

Den 1 oktober träder Donald Trumps läkemedelstullar på 100 procent i kraft, och åtgärden omfattar ”alla märkesvaror eller patenterade läkemedelsprodukter” som förs in i USA.

Dock undantas alltså läkemedelsföretag som har eller tänker tillverka läkemedel i landet.

ANNONS

Det här rapporterar bland andra CNBC och förklarar att Trump genom läkemedelstullarna hoppas att fler läkemedelsföretag flyttar sin tillverkning till USA.

USA:s läkemedelsindustri krymper

Det hela kommer i en tid, framgår det, när läkemedelstillverkningen sjunkit i landet.

Förra året uppges USA ha importerat läkemedel för nästan 213 miljarder dollar, vilket var nästan tre gånger så mycket som tio år tidigare.

I våras inledde Trump-administrationen en utredning där handelsministern har möjlighet att granska läkemedelsimportens inverkan på landets säkerhet.

Detta har även använts på exempelvis bilar och aluminium.

Läkemedelsbranschen protesterar

ANNONS

Läkemedelsföretagen har protesterat högljutt mot att tullar införs då det väntas driva upp kostnaderna, men även hämma investeringar i USA och att försörjningskedjan av läkemedel förstörs.

Detta utsätter patienterna för allvarliga risker, varnar branschen för.

Läs även: Största tullhotet hittills kan lamslå en av världens största branscher DagensPS

Läs även: Hot fungerar – giganten flyttar hem produktionen Realtid