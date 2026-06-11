Musk tog paus från rymden – vill växa i en annan bransch

Under torsdagen framträdde Musk digitalt vid nederländska ASML årliga teknikkonferens, där han samtalade med bolagets vd Christophe Fouquet inför företagets anställda, skriver CNBC.

Viktigt bolag för Musk

Framträdandet ses som ännu ett tecken på hur viktig chipproduktion har blivit för Musks växande teknikimperium.

I mars presenterade han planerna på Terafab, en gigantisk halvledarfabrik i Texas som ska förse både Tesla, SpaceX och AI-bolaget xAI med avancerade kretsar.

ASML spelar en nyckelroll i projektet. Det nederländska bolaget är ensamt i världen om att tillverka de litografimaskiner som krävs för att producera de mest avancerade AI-chipen.

Läs mer: SpaceX visar skiftet – investmentbankerna tappar makt. Realtid