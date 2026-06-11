Musk tog paus från rymden – vill växa i en annan bransch

Halvledare är en grundbult i AI-utvecklingen. Det fick Elon Musk att samtal med vd:n på ett av världens största chipföretag, mitt under brinnande SpaceX-hajp.
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Att SpaceX förbereder sin historiska börsnotering har troligen inte gått något förbi.
Men under tiden stärker Elon Musk också sina ambitioner inom halvledarindustrin.
Under torsdagen framträdde Musk digitalt vid nederländska ASML årliga teknikkonferens, där han samtalade med bolagets vd Christophe Fouquet inför företagets anställda, skriver CNBC.
Viktigt bolag för Musk
Framträdandet ses som ännu ett tecken på hur viktig chipproduktion har blivit för Musks växande teknikimperium.
I mars presenterade han planerna på Terafab, en gigantisk halvledarfabrik i Texas som ska förse både Tesla, SpaceX och AI-bolaget xAI med avancerade kretsar.
ASML spelar en nyckelroll i projektet. Det nederländska bolaget är ensamt i världen om att tillverka de litografimaskiner som krävs för att producera de mest avancerade AI-chipen.
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Planerar stor fabrik
Utrustningen, som kostar omkring 400 miljoner dollar per maskin, används av världsledande chipproducenter som Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics och Intel.
För Terafab väntas dessa maskiner bli avgörande. SpaceX behöver samtidigt allt större datorkapacitet efter att bolaget tecknat avtal om AI-relaterad beräkningskraft med flera stora teknikföretag.
Den planerade fabriken beräknas kosta mellan 55 och 119 miljarder dollar beroende på slutlig omfattning.
Nyligen säkrade SpaceX även skatteincitament för projektet från lokala myndigheter i Texas, trots kritik från närboende.
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Inte omtyckt hos alla
Musks medverkan hos ASML har dock inte varit okontroversiell.
En grupp anställda uttryckte inför konferensen missnöje med att bolaget bjöd in entreprenören, med hänvisning till hans politiska ställningstaganden och offentliga kontroverser.
Framträdandet understryker dock den allt tätare kopplingen mellan AI-utveckling, chipproduktion och Musks långsiktiga strategi, menar experter.
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