Hotat OpenAI anklagar Musk för "rättsligt bakhåll"

Rekordhögt skadeståndskrav i USA

Skadeståndskravet från världens rikaste person, Elon Musk, är ett av de största i historien som avhandlats i en amerikansk domstol.

Men OpenAI gör nu gällande att Musk ägnar sig åt ett ”rättsligt bakhåll” och hans syfte verkar vara att ”sätta de åtalade i schack och skapa kaos i förfarandet, samtidigt som han försöker omforma sin offentliga berättelse om sin stämning”, berättar Bloomberg.

Missa inte: OpenAI:s vd Sam Altman stämplas som sociopat och bluff DagensPS

Därför stämmer Musk AI-startupen

ANNONS

Det var 2024 som Musk stämde OpenAI och Microsoft för att lagt ut dimridåer för investerarna, däribland han själv, kring sitt grundläggande uppdrag.

Därav hans krav på skadestånd. Yrkandet grundar sig enligt Elon Musk på ”orättvisa vinster” som OpenAI och Microsoft gjort efter att OpenAI startades 2015.

Läs också: Musk trappar upp Open AI-konflikten DagensPS

Elon Musk pytsade in 350 miljoner

Musk satsade stora summor på att Sam Altmans OpenAI skulle gå med vinst. Pengarna har dess värre inte gett honom någon avkastning. Däremot uppges OpenAI har dragit in en förmögenhet. Beloppet som Musk gick in med var 38 miljoner dollar i donationer, motsvarande cirka 354 miljoner kronor.

Det tycks dock handla mer om principen än pengarna för enormt rika Elon Musk, då hans advokater enligt CNBC uppger att i stämningsansökan att alla pengar från rättegången ”ska gå tillbaka till OpenAI” i stället för till Elon Musk, berättar den amerikanska finansnyhetskanalen.

Missa inte: Elon Musk: Jag blev blåst – nu kräver han 1,2 miljarder DagensPS

Kräver att Sam Altman får sparken

Kravet från Musk är dock att domstolen övervakar så att OpenAI avvecklas sin omvandling och dess finansiering och transaktioner framöver. Detta för att säkerställa, som det heter, att bolaget inte avviker från sin grundidé att vara en forskningsinstitution och inte ett vinstdrivande företag.

ANNONS

Musk begär vidare att Sam Altman petas som vd och styrelseledamot för OpenAI.

Beskylls för juridiska trakasserier

OpenAI anser att Musk trakasserar bolaget juridiskt.

”Elons senaste variant av denna stämning är hans fjärde försök med just dessa påståenden, och en del av en bredare trakasseristrategi som syftar till att bromsa oss och gynna hans eget AI-företag, xAI”, skriver OpenAI och kallas skadeståndskravet för ”oseriöst” i ett blogginlägg.

Läs vidare: Elon Musk stäms – pekas ut som bromskloss DagensPS

Läs även: Elon Musk stämmer OpenAI Realtid