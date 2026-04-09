Elon Musk: Jag blev blåst – nu kräver han 1,2 miljarder

När Elon Musk – världens i särklass rikaste person – beslutade sig för att stötta OpenAI var verksamheten en ideell organisation. Beloppet som Musk gick in med var 38 miljoner dollar i donationer, motsvarande cirka 354 miljoner kronor.

Det här resulterade sedan i den stämning som Elon Musk riktat mot företaget och techjätten Microsoft. Musk anser kort och gott att han blivit lurad och förd bakom ljuset och kräver upp till 134 miljoner dollar i skadestånd, en bra bit över 1,2 miljarder kronor.

Elon Musk: Jag har blivit vilseledd

Hans yrkande om skadestånd baseras på, som han hävdar, ”felaktiga vinster” och att han blivit vilseledd.

Nu i vår inleds domstolsförfaranden mellan techkombattanterna, konstaterar Time Magazine och skriver att utgången av rättstvisten ”kan få långtgående konsekvenser för AI:s framtid”.

OpenAI har inte haft någon framgång med kravet på att få fallet nedlagt. Företaget har i ett genmäle framfört ahar kategoriskt tillbakavisat alla anklagelser och att Musk ägnar sig åt juridiska trakasserier.

”Elons senaste variant av denna stämning är hans fjärde försök med just dessa påståenden, och en del av en bredare trakasseristrategi som syftar till att bromsa oss och gynna hans eget AI-företag, xAI”, skriver OpenAI och kallas skadeståndskravet för ”oseriöst” i ett blogginlägg som citeras av Time.