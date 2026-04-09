Drygt 1,2 miljarder kronor – så högt är skadeståndskravet som Elon Musk har på OpenAI och Microsoft. Han anser att han blivit lurad.
Elon Musk: Jag blev blåst – nu kräver han 1,2 miljarder
Elon Musk satsade stora summor på att Sam Altmans OpenAI skulle gå med vinst. Pengarna har dess värre inte gett Musk någon avkastning. Däremot uppges OpenAI har dragit in en förmögenhet.
När Elon Musk – världens i särklass rikaste person – beslutade sig för att stötta OpenAI var verksamheten en ideell organisation. Beloppet som Musk gick in med var 38 miljoner dollar i donationer, motsvarande cirka 354 miljoner kronor.
Det här resulterade sedan i den stämning som Elon Musk riktat mot företaget och techjätten Microsoft. Musk anser kort och gott att han blivit lurad och förd bakom ljuset och kräver upp till 134 miljoner dollar i skadestånd, en bra bit över 1,2 miljarder kronor.
Elon Musk: Jag har blivit vilseledd
Hans yrkande om skadestånd baseras på, som han hävdar, ”felaktiga vinster” och att han blivit vilseledd.
Nu i vår inleds domstolsförfaranden mellan techkombattanterna, konstaterar Time Magazine och skriver att utgången av rättstvisten ”kan få långtgående konsekvenser för AI:s framtid”.
OpenAI har inte haft någon framgång med kravet på att få fallet nedlagt. Företaget har i ett genmäle framfört ahar kategoriskt tillbakavisat alla anklagelser och att Musk ägnar sig åt juridiska trakasserier.
”Elons senaste variant av denna stämning är hans fjärde försök med just dessa påståenden, och en del av en bredare trakasseristrategi som syftar till att bromsa oss och gynna hans eget AI-företag, xAI”, skriver OpenAI och kallas skadeståndskravet för ”oseriöst” i ett blogginlägg som citeras av Time.
Domare banar väg för juryrättegång
En domare har dock på torsdagen beslutat att processen kan gå vidare till en juryrättegång.
I den massiva lunta av dokument som bråket handlar om finns bland annat anteckningar från OpenAI:s medgrundare Greg Brockman. Året är 2017 och Brockman skriver: ”Det vore fel att stjäla den ideella organisationen från . Att omvandla sig till ett företag utan honom. Det vore ganska moraliskt bankrutt”.
Detta har också domaren tagit fasta på i valet att låta ärendet gå vidare till rättegång.
OpenAI har å sin sida gjort gällande att detta citat är ryckt ur sitt sammanhang från Musks juridiska team.
Enligt Time kan det uppslitande grälet, som nu ska avgöras i domstol, blir ”en fråga om liv och död för OpenAI”.
Varnar att det kan bli slutet för OpenAI
Skulle rätten döma till Musks fördel kan det hindra Sam Altmans livsverk att nå förväntad vinst senast 2029, heter det.
”Andra potentiella rättsliga åtgärder kan inkludera att avveckla OpenAIs nuvarande struktur, förhindra framtida börsintroduktioner eller tvinga Microsoft att avyttra – allt som avsevärt kan komplicera OpenAIs framtidsplaner”, skriver den amerikanska tidskriften och slår fast att det även skulle vara en seger för Elon Musks xAI.
Musk har även stämt OpenAI och Apple för att techbolagen, enligt honom, konspirerat mot hans xAI av konkurrensskäl.
