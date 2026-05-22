Elon Musks rymdbolag Space X har ansökt om börsnotering i New York, och en notering väntas ske redan den 12 juni. Bolaget värderas till hissnande 2 000 miljarder dollar och enligt uppgifter till Bloomberg ska noteringen dra in 75 miljarder dollar i nytt kapital.
Inga platser för svenskar på amerikansk börsraket
Space X börsnotering i USA väntas bli den största i historien och förhoppningarna om ett eventuellt raketlyft lär bli stora. Men som svensk småsparare är det svårt att vara med från start.
Men såklart så kommer man kunna handla aktien när den väl är noterad, säger Elin Wiker, börsstrateg på Avanza.
Intresset att få vara med bedöms som stort. Förhoppningarna bland investerarna är höga på ett börsrally i relation till teckningskursen, även om värderingen kommer att vara hög. Teckningskursen är ännu inte fastställd.
Förhandstipset får väl ändå vara att aktien kommer att stiga första handelsdagen, säger Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet.
Brukar vara
Men att som svensk kunna teckna aktier på någon plattform i Sverige redan inför noteringen lär bli svårt eller inte gå alls, enligt nätmäklarna Nordnet och Avanza. Det är så det brukar vara vid amerikanska börsnoteringar.
Då får man som småsparare hoppas på att aktien klättrar efter noteringen och hoppa på då.
Men som vanligt med aktier och börsintroduktioner är det långt ifrån alla som rosar marknaden efter den initiala hajpen. Carl-Henrik Söderberg nämner noteringen av betalbolaget Klarna på USA-börsen som exempel, även om det svenska bolaget i övrigt knappast kan jämföras med Space X.
Teknikrisken är hög, det händer så extremt mycket som ritar om kartan. Klarna var jättehajpat och det fanns en viss frustration över att man som svensk inte kunde teckna aktier och den gick ju starkt till en början. Nu är den ner 65 procent från börsintroduktionen, säger han.
Äger amerikanskt
Intresset bland svenska aktiesparare för amerikanska teknikaktier är stort redan sedan tidigare. Bland Avanzas kunder ligger ungefär 7 procent av kapitalet i de sju så kallade Magnificent 7-bolagen (Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla med flera). Bland Nordnets nordiska kunder äger 93 000 personer Nvidia-aktier, vilket gör den till den näst mest ägda aktien.
Till detta kommer alla svenskar som äger fonder där dessa USA-jättar oftast ingår som en tung post i portföljen.
Även Open AI, bolaget bakom AI-tjänsten Chat GPT, är på väg till börsen efter sommaren, enligt medieuppgifter. Samma läge för svenska småsparare lär gälla då – svårt eller omöjligt få teckna aktierna innan börsnoteringen.
Space X grundades 2002 och styrs av världens rikaste man, Elon Musk. Det är ledande i att bygga raketer för rymdfärder, och levererar i dag både till USA:s rymdstyrelse Nasa och försvarshögkvarteret Pentagon. I bolagets portfölj finns även satellitsystem som Starlink.
Space X slogs tidigare i år ihop med Musks AI-satsning XAI i februari tidigare i år. XAI äger i sin tur plattformen X (tidigare Twitter).