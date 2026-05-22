Inga platser för svenskar på amerikansk börsraket

Men såklart så kommer man kunna handla aktien när den väl är noterad, säger Elin Wiker, börsstrateg på Avanza.

Elon Musks rymdbolag Space X har ansökt om börsnotering i New York, och en notering väntas ske redan den 12 juni. Bolaget värderas till hissnande 2 000 miljarder dollar och enligt uppgifter till Bloomberg ska noteringen dra in 75 miljarder dollar i nytt kapital.

Intresset att få vara med bedöms som stort. Förhoppningarna bland investerarna är höga på ett börsrally i relation till teckningskursen, även om värderingen kommer att vara hög. Teckningskursen är ännu inte fastställd.

Förhandstipset får väl ändå vara att aktien kommer att stiga första handelsdagen, säger Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet.

Brukar vara

Men att som svensk kunna teckna aktier på någon plattform i Sverige redan inför noteringen lär bli svårt eller inte gå alls, enligt nätmäklarna Nordnet och Avanza. Det är så det brukar vara vid amerikanska börsnoteringar.

Då får man som småsparare hoppas på att aktien klättrar efter noteringen och hoppa på då.

Men som vanligt med aktier och börsintroduktioner är det långt ifrån alla som rosar marknaden efter den initiala hajpen. Carl-Henrik Söderberg nämner noteringen av betalbolaget Klarna på USA-börsen som exempel, även om det svenska bolaget i övrigt knappast kan jämföras med Space X.

Teknikrisken är hög, det händer så extremt mycket som ritar om kartan. Klarna var jättehajpat och det fanns en viss frustration över att man som svensk inte kunde teckna aktier och den gick ju starkt till en början. Nu är den ner 65 procent från börsintroduktionen, säger han.