Uppgifter: Open AI ska ansöka om börsnotering

Open AI, som bland annat står bakom den populära AI-tjänsten Chat GPT, förbereder en börsnotering, enligt uppgifter till The Wall Street Journal.

Open AI ska ha anlitat storbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley i ärendet. Redan på fredag kan ett konfidentiellt utkast lämnas in och Open AI:s målsättning är, enligt WSJ, att börsnoteras i september.