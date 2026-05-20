Uppgifter: Open AI ska ansöka om börsnotering
Open AI, som bland annat står bakom den populära AI-tjänsten Chat GPT, förbereder en börsnotering, enligt uppgifter till The Wall Street Journal.
Open AI ska ha anlitat storbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley i ärendet. Redan på fredag kan ett konfidentiellt utkast lämnas in och Open AI:s målsättning är, enligt WSJ, att börsnoteras i september.
Häromdagen blev det klart att Open AI och dess grundare Sam Altman och Greg Brockman vunnit en rättslig tvist mot Elon Musk i ett uppmärksammat ärende, som enligt WSJ ska ha varit ett stort hinder för en börsnotering.
Musk, som hjälpte till att starta Open AI under 2015 men lämnade styrelsen tre år senare, hade stämt Altman, Brockman, Open AI och delägaren Microsoft under 2024, med anklagelser om att de brutit mot Open AI:s stadgar genom att slå om till att bli vinstdrivande.