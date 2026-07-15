PayPal på väg att säljas – för 500 miljarder

Det motsvarar en premie på omkring 28 procent jämfört med tisdagens stängningskurs.

Vill inte kommentera

Budet ska ha lagts tidigare i juli och finansieras med omkring 50 miljarder dollar i lånelöften från banker.

Källor med insyn uppger att de båda budgivarna vill äga PayPal gemensamt med lika stora andelar, snarare än att dela upp verksamheten.

Varken PayPal, Stripe eller Advent har velat kommentera uppgifterna.

Enligt Reuters tog Stripe och Advent en första kontakt med PayPal redan i april. Hittills ska de inte ha fått något svar från bolaget, men hoppas kunna föra diskussionerna vidare under de kommande veckorna.

Det finns samtidigt inga garantier för att förhandlingarna leder till en affär.

Läs mer: ”PayPal-maffian” blev techmiljardärer – nu pressat betalbolag. Dagens PS