PayPal-aktien rusade efter nyheten om att betalningsjätten kan säljas. Men de inblandade i affären lägger locket på.
PayPal på väg att säljas – för 500 miljarder
Betaljätten PayPal kan stå inför ett uppköp värt över 53 miljarder dollar, eller omkring hela 500 miljarder kronor.
Enligt Reuters har betalningsbolaget Stripe och riskkapitalbolaget Advent International lämnat ett gemensamt bud på 60,50 dollar per aktie.
Det motsvarar en premie på omkring 28 procent jämfört med tisdagens stängningskurs.
Vill inte kommentera
Budet ska ha lagts tidigare i juli och finansieras med omkring 50 miljarder dollar i lånelöften från banker.
Källor med insyn uppger att de båda budgivarna vill äga PayPal gemensamt med lika stora andelar, snarare än att dela upp verksamheten.
Varken PayPal, Stripe eller Advent har velat kommentera uppgifterna.
Enligt Reuters tog Stripe och Advent en första kontakt med PayPal redan i april. Hittills ska de inte ha fått något svar från bolaget, men hoppas kunna föra diskussionerna vidare under de kommande veckorna.
Det finns samtidigt inga garantier för att förhandlingarna leder till en affär.
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Aktien steg rejält
Beskedet fick investerarna att reagera snabbt. PayPals aktie steg drygt 16 procent i förhandeln på Wall Street.
PayPal var en pionjär inom digitala betalningar när bolaget grundades i slutet av 1990-talet, men har under senare år tappat mark i takt med att konkurrensen hårdnat.
Tjänster som Apple Pay och Google Pay har tagit marknadsandelar, samtidigt som tillväxten i den traditionella betalningsmarknaden har bromsat in.
Bolaget var som mest värt omkring 360 miljarder dollar under pandemin 2021, men börsvärdet har därefter rasat kraftigt. Under det senaste året har aktien tappat mer än 40 procent av sitt värde.
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Försöker förändra verksamheten
Den nye vd Enrique Lores, som tillträdde i mars, har inlett ett omfattande förändringsarbete.
Under våren delades verksamheten upp i tre affärsområden – checkout, konsumenttjänster samt betalningar och kryptotjänster – samtidigt som flera förändringar gjordes i ledningen.
Ett uppköp av PayPal skulle bli en av de största affärerna hittills inom den globala betalningssektorn, där konsolideringen har tagit fart i takt med den snabba teknikutvecklingen och den växande konkurrensen om digitala betalningar.
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