Hamnar: Polen vill bli europeisk stormakt

Sveriges och Nordens största hamn är Göteborg, som på europeiska rankningar brukar listas mellan 22:a och 25:e plats i storlek.

Fyra av dessa europeiska storhamnar tänker nu Polen ta upp konkurrensen med, alla utom Algeciras.

Det gör Polen genom att st.arta bygget av en djuphavshamn vid Östersjökusten, i Świnoujście.

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Civilt och militärt projekt

Projektet kallas ”Cape Pomerania” och Polen satsar motsvarande 25 miljarder kronor på att bygga djuphavshamn och containerterminal.

Anläggningen ska även utformas för att kunna användas för militära ändamål. Därigenom kan Polen räkna in projektet i det 5-procentsmål som Nato satts upp för militära utgifter.

Vid byggstarten i måndags beskrev infrastrukturminister Dariusz Klimczak Cape Pomerania som ”den största hamninvesteringen i Polens moderna historia” och sade att den ska hjälpa landet att ”konkurrera med Europas ledande hamnar”.

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