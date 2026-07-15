Polen vill konkurrera med Europas stora hamnar. Det gör man genom att satsa en ny djuphavshamn i Świnoujście.
Hamnar: Polen vill bli europeisk stormakt
Sett till totalt hanterat tonnage är de fem största hamnarna i Europa i dag Rotterdam, Antwerpen-Brygge, Hamburg, Amsterdam och spanska Algeciras vid Gibraltar.
Sveriges och Nordens största hamn är Göteborg, som på europeiska rankningar brukar listas mellan 22:a och 25:e plats i storlek.
Fyra av dessa europeiska storhamnar tänker nu Polen ta upp konkurrensen med, alla utom Algeciras.
Det gör Polen genom att st.arta bygget av en djuphavshamn vid Östersjökusten, i Świnoujście.
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Civilt och militärt projekt
Projektet kallas ”Cape Pomerania” och Polen satsar motsvarande 25 miljarder kronor på att bygga djuphavshamn och containerterminal.
Anläggningen ska även utformas för att kunna användas för militära ändamål. Därigenom kan Polen räkna in projektet i det 5-procentsmål som Nato satts upp för militära utgifter.
Vid byggstarten i måndags beskrev infrastrukturminister Dariusz Klimczak Cape Pomerania som ”den största hamninvesteringen i Polens moderna historia” och sade att den ska hjälpa landet att ”konkurrera med Europas ledande hamnar”.
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Siktar på europeisk marknad
Biträdande infrastrukturminister Arkadiusz Marchewka uppgav att terminalen inte bara ska betjäna Polen utan även östra Tyskland samt de kustlösa länderna Tjeckien, Slovakien, Österrike och Ungern, refererar Notes from Poland.
Hamnen får en 1,3 kilometer lång huvudkaj och ska kunna hantera upp till tre oceangående containerfartyg samtidigt, däribland två fartyg med en längd upp till 400 meter.
Anläggningen väntas få en årlig hanteringskapacitet på 2 miljoner TEU. Det är förkortning för tjugofots-enheter, vilket är standardmåttet för containerkapacitet.
För att få en mått på storleken kan sägas att de polska hamnar som finns i dag hanterade totalt 3,9 miljoner TEU under 2025.
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Även Gdańsk har byggt ut
I december 2025 året slutförde för övrigt vad som i dag är Polens största hamn, Gdańsk, en utbyggnad som ökade dess årliga kapacitet med nästan 1,5 miljoner TEU till totalt 4,5 miljoner TEU.
Arbetet för att möjliggöra transport av tung utrustning och tillträde för byggpersonal till anläggningsplatsen, beräknas kräva tio månader. Sedan inleds det terminalbygge som ska vara slutfört år 2030.
Till projektet hör även infrastruktur-satsningar. Där finns en fördjupning av den 70 kilometer långa infartsleden, drygt tre kilometer ny järnväg samt att man skapar 186 hektar ny mark genom att fylla ut Pommern-bukten.