Här är de bästa investeringarna de kommande 25 åren

Tänk om du bara fick välja en investering att behålla i 25 år. Vad skulle det bli?

Det var frågan som MoneyWeek ställde till åtta av sina mest erfarna finansskribenter. Deras svar spänner över hela spektrumet. Från AI-jättar som Microsoft och chipbolag som Nvidia till jordbruk, försvarsteknik och tillväxtmarknader i Asien.

Samtidigt svarade investmentveteranen Stephen Connolly att artificiell intelligens kommer bli vår tids industriella revolution och Microsoft som dess ryggrad.

Investeringar i AI spås en fortsatt ljus framtid. (Foto: Andy Wond/AP/TT)

”Varje generation får sin industriella revolution. Vår är AI”, säger han i MoneyWeek.

Reala tillgångar, försvar och guld

Några andra av de tillfrågade är bland annat investeringsanalytikern Fred Guirinec. Han tror på trygghet och stabilitet när det gäller investeringar, exempelvis inom jordbruk, metaller och energi.

Det skulle innebära att bolag som exempelvis Deere & Co och BHP gynnas när världen ställer om till hållbar energi och söker skydd mot inflation.

Den ökande geopolitiska oron gör också att försvars­sektorn kliver fram som en oväntad vinnare. Rupert Hargreaves, den renomerade finansjournalisten, väljer försvars- och cybersäkerhetssektorn i sitt svar.

BAE Sytems, här med Archer i bild. (Foto:

Thomas Sattermann/BAE Systems Bofors/TT)

Detta styrks också av Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Enligt forskningsinstitutet har världens militär­utgifter nått cirka 2 718 miljarder dollar under 2024, vilket är en ökning på 9,4 procent och den högsta årliga ökningen sedan kalla kriget.

Samtidigt lyfter råvaruexperten Dominic Frisby guld som den eviga värdebevararen.

“Gold is a store of value forever”, säger han till Moneyweek och ser ädelmetaller som skydd i en mer osäker värld. Det visar även HSBC som nyligen höjt sin prognos för guldet till i snitt 3 215 dollar per uns för 2025, enligt Reuters.

