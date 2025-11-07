AI, råvaror, försvar och tillväxtmarknader i Asien toppar framtidens investeringar om man får tro åtta erfarna experter. De blickar fram mot år 2050 och pekar ut både gamla giganter och nya uppstickare som kan dominera nästa kvartsekel.
Här är de bästa investeringarna de kommande 25 åren
Mest läst i kategorin
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Analytiker: "Tuffa år framför oss på börsen"
En prisad ekonoms berömda metod kan användas för att analysera börsen framöver. Stämmer den kommer det att blåsa kalla vindar. För andra gången någonsin har amerikanska aktier passerat en milstolpe i värderingar, konstaterar Wall Street Journals Spencer Jakab i sitt nyhetsbrev. Den passerade milstolpe indikerar låg framtida avkastning och svåra tider framöver om den stämmer, …
Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien
Den tidigare populära aktien bland småsparare har haft flera tuffa börsår men gjort något av en comeback i kursgrafen i år. Vid gårdagens rapport tog trenden dock tvärt slut. Men Handelsbankens börsanalytiker Daniel Djupberg tycker börsen reagerade fel. ”Marknaden tvivlar på bolagets tillväxtpotential – vi håller inte med”, skriver han i en ny analys. Läs …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Tänk om du bara fick välja en investering att behålla i 25 år. Vad skulle det bli?
Det var frågan som MoneyWeek ställde till åtta av sina mest erfarna finansskribenter. Deras svar spänner över hela spektrumet. Från AI-jättar som Microsoft och chipbolag som Nvidia till jordbruk, försvarsteknik och tillväxtmarknader i Asien.
Samtidigt svarade investmentveteranen Stephen Connolly att artificiell intelligens kommer bli vår tids industriella revolution och Microsoft som dess ryggrad.
”Varje generation får sin industriella revolution. Vår är AI”, säger han i MoneyWeek.
Reala tillgångar, försvar och guld
Några andra av de tillfrågade är bland annat investeringsanalytikern Fred Guirinec. Han tror på trygghet och stabilitet när det gäller investeringar, exempelvis inom jordbruk, metaller och energi.
Det skulle innebära att bolag som exempelvis Deere & Co och BHP gynnas när världen ställer om till hållbar energi och söker skydd mot inflation.
Den ökande geopolitiska oron gör också att försvarssektorn kliver fram som en oväntad vinnare. Rupert Hargreaves, den renomerade finansjournalisten, väljer försvars- och cybersäkerhetssektorn i sitt svar.
Detta styrks också av Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Enligt forskningsinstitutet har världens militärutgifter nått cirka 2 718 miljarder dollar under 2024, vilket är en ökning på 9,4 procent och den högsta årliga ökningen sedan kalla kriget.
Samtidigt lyfter råvaruexperten Dominic Frisby guld som den eviga värdebevararen.
“Gold is a store of value forever”, säger han till Moneyweek och ser ädelmetaller som skydd i en mer osäker värld. Det visar även HSBC som nyligen höjt sin prognos för guldet till i snitt 3 215 dollar per uns för 2025, enligt Reuters.
Läs även: Bank of America – Satsa på guld!
Senaste nytt
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Teknikens bränsle – och konsten att hålla investeringar enkelt
Ytterligare svarar teknikskribenten Dan McEvoy i MoneyWeeks intervju att halvledare ses som framtidens olja. Den råvara som driver hela den digitala ekonomin.
“These chips are the new raw material”, säger han, och pekar på bolag som Nvidia, Broadcom och TSMC som fundament för allt från bilar till sjukvård.
Men mitt i alla framtidsvisioner finns också röster för enkelhet. Tidigare bankanalytikern Bruce Packard förespråkar breda index och stabila utdelare framför teknikhype.
Han ser er långsiktigt värde i klassiska FTSE-bolag som AstraZeneca, HSBC och Shell, företag som kan leverera kassaflöde oavsett marknadstrend.
Dessutom påminner makroprofilen Charlie Morris i sin tur om vikten av balans. Han tror på en återgång till mer normala räntor, där obligationer åter blir en viktig del av portföljen. Guld, aktier och räntepapper, menar han, ska gå hand i hand.
Asien tar täten i nästa tillväxtvåg
När blicken flyttas från väst till öst framträder en annan gemensam insikt. Famtiden är asiatisk.
Kolumnisten David C. Stevenson ser Indien och Vietnam som de mest lovande tillväxtmarknaderna. De är länder med stark export, låg arbetskostnad och snabb industrialisering.
Hans kollega Cris Sholto Heaton lyfter konglomeratet Jardine Matheson som exempel på Asiens dolda jättar och tror att regionen blir den globala tillväxtens motor fram till 2050.
Tillsammans ger experternas spaningar en tydlig bild. Framtidens vinnare finns i skärningspunkten mellan teknik och trygghet.
Där AI möter jordbruk, chip möter guld, och där Asien växer fram som världsekonomins nya centrum.
Missa inte: “Den största investeringsvågen i historien”
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Europa frös ryska tillgångar – men var är pengarna?
Bara Belgien har valt att redovisa i detalj hur mycket ryska frysta pengar man har i landet. Nu växer trycket på övriga länder att bli mer transparenta. För ett och ett halvt år bestämde sig EU och G7-länderna för att frysa ryska statsmedel. Men det är fortfarande oklart var huvuddelen av dessa tillgångar finns. Förutom …
"Vi står bakom dig" – men inte alla jublar över Musks lön
Elon Musk närmar sig dollarbiljonärsstatus, men rekordlönen splittrar marknaden och får både beröm och kritik. Elon Musk får sitt rekordpaket på 1 biljon dollar. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den nya ersättningen, vilket gör det till det största vd-avtalet i historien. Aktien steg efter beskedet, men synen på beslutet går isär bland …
Axfoods vd: "Jag ser jättestor fortsatt potential i lågpris"
"Innan inflationen stack så var butiksläget den viktigaste faktorn i våra kundundersökningar. Men sen gick prisvärde om och vi ser ingen avmattning alls i den trenden nu trots att kunderna börjat få lite mer i plånboken", berättar Axfoods vd och koncernchef Simone Margulies för Dagens PS. Nu lanserar dagligvarukedjan "Willys 5.0" samtidigt som man vill …
Här är de bästa investeringarna de kommande 25 åren
AI, råvaror, försvar och tillväxtmarknader i Asien toppar framtidens investeringar om man får tro åtta erfarna experter. De blickar fram mot år 2050 och pekar ut både gamla giganter och nya uppstickare som kan dominera nästa kvartsekel. Tänk om du bara fick välja en investering att behålla i 25 år. Vad skulle det bli? Det …
Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön
Framtiden för flyget ser faktiskt ljus ut, säger Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i detta tv-inslag om bland annat Arlanda. Människor älskar att resa, och trots pandemins härdsmälta är vi nu tillbaka på 95 procent av de gamla volymerna. Globalt fördubblas flygandet vart tjugonde år. I Indien bygger man tusen nya flygplatser, i Kina rullar …