Här är de bästa investeringarna de kommande 25 åren

Guld, Wall street och försvar
Från guld och börs till försvarsteknik – experter spår att framtidens investeringar finns i skärningspunkten mellan trygghet och tillväxt. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT och Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

AI, råvaror, försvar och tillväxtmarknader i Asien toppar framtidens investeringar om man får tro åtta erfarna experter. De blickar fram mot år 2050 och pekar ut både gamla giganter och nya uppstickare som kan dominera nästa kvartsekel.

Tänk om du bara fick välja en investering att behålla i 25 år. Vad skulle det bli?

Det var frågan som MoneyWeek ställde till åtta av sina mest erfarna finansskribenter. Deras svar spänner över hela spektrumet. Från AI-jättar som Microsoft och chipbolag som Nvidia till jordbruk, försvarsteknik och tillväxtmarknader i Asien.

Samtidigt svarade investmentveteranen Stephen Connolly att artificiell intelligens kommer bli vår tids industriella revolution och Microsoft som dess ryggrad.

Investeringar i AI spås en fortsatt ljus framtid. (Foto: Andy Wond/AP/TT)

”Varje generation får sin industriella revolution. Vår är AI”, säger han i MoneyWeek.

Reala tillgångar, försvar och guld

Några andra av de tillfrågade är bland annat investeringsanalytikern Fred Guirinec. Han tror på trygghet och stabilitet när det gäller investeringar, exempelvis inom jordbruk, metaller och energi.

Det skulle innebära att bolag som exempelvis Deere & Co och BHP gynnas när världen ställer om till hållbar energi och söker skydd mot inflation.

Den ökande geopolitiska oron gör också att försvars­sektorn kliver fram som en oväntad vinnare. Rupert Hargreaves, den renomerade finansjournalisten, väljer försvars- och cybersäkerhetssektorn i sitt svar.

BAE Sytems, här med Archer i bild. (Foto:
Thomas Sattermann/BAE Systems Bofors/TT)

Detta styrks också av Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Enligt forskningsinstitutet har världens militär­utgifter nått cirka 2 718 miljarder dollar under 2024, vilket är en ökning på 9,4 procent och den högsta årliga ökningen sedan kalla kriget.

Samtidigt lyfter råvaruexperten Dominic Frisby guld som den eviga värdebevararen.

“Gold is a store of value forever”, säger han till Moneyweek och ser ädelmetaller som skydd i en mer osäker värld. Det visar även HSBC som nyligen höjt sin prognos för guldet till i snitt 3 215 dollar per uns för 2025, enligt Reuters.

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

02 nov. 2025

Teknikens bränsle – och konsten att hålla investeringar enkelt

Ytterligare svarar teknikskribenten Dan McEvoy i MoneyWeeks intervju att halvledare ses som framtidens olja. Den råvara som driver hela den digitala ekonomin.

“These chips are the new raw material”, säger han, och pekar på bolag som Nvidia, Broadcom och TSMC som fundament för allt från bilar till sjukvård.

Halvledare är framtidens olja enligt Dan McEvoy. (Foto: AP/TT)
Men mitt i alla framtidsvisioner finns också röster för enkelhet. Tidigare bankanalytikern Bruce Packard förespråkar breda index och stabila utdelare framför teknikhype.

Han ser er långsiktigt värde i klassiska FTSE-bolag som AstraZeneca, HSBC och Shell, företag som kan leverera kassaflöde oavsett marknadstrend.

Dessutom påminner makroprofilen Charlie Morris i sin tur om vikten av balans. Han tror på en återgång till mer normala räntor, där obligationer åter blir en viktig del av portföljen. Guld, aktier och räntepapper, menar han, ska gå hand i hand.

Asien tar täten i nästa tillväxtvåg

När blicken flyttas från väst till öst framträder en annan gemensam insikt. Famtiden är asiatisk.

Kolumnisten David C. Stevenson ser Indien och Vietnam som de mest lovande tillväxtmarknaderna. De är länder med stark export, låg arbetskostnad och snabb industrialisering.

Hans kollega Cris Sholto Heaton lyfter konglomeratet Jardine Matheson som exempel på Asiens dolda jättar och tror att regionen blir den globala tillväxtens motor fram till 2050.

Tillsammans ger experternas spaningar en tydlig bild. Framtidens vinnare finns i skärnings­punkten mellan teknik och trygghet.

Där AI möter jordbruk, chip möter guld, och där Asien växer fram som världsekonomins nya centrum.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

